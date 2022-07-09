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Швеция: Суперэттан

2022
Норрбю
1:0
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
40' Гол
Веде Антон
48' Желтая карточка
Берг Виктор
85' Желтая карточка
Сундгрен Альбин
89' Желтая карточка
Османагич Нино
90' Желтая карточка
Кайтофт Антон
90'+6
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
18
Пекальски
Иво
22
Берггрен
Густав
3
Felix
Gustafsson
7
Бекай
Перпарим
12
Олссон
Макс
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
4
Адольфссон
Йеспер
30
Раск
Теодор
21
Ског
Эмиль
31
Max
Larsson
3
Alex
Douglas
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
Норрбю
4-3-3
Вестерос
4-4-2

История личных встреч

Норрбю
Вестерос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
4:1
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 3 0.23
Саволайнен Никлас 3 0.23
Бекай Перпарим 1 0.08
Лундгрен Фредрик 1 0.08
Олссон Макс 1 0.08
Берг Виктор 1 0.08
Броман Густав 1 0.08
Берггрен Густав 0 0
Браннефальк Йохан 0 0
Пекальски Иво 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 7 0.54
Йоханссон Саймон 3 0.23
Dusan Jajic 1 0.08
Гефверт Симон 1 0.08
Проделль Виктор 1 0.08
Max Larsson 1 0.08
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.08
Троне Филип 0 0
Daniel Ask 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 1
Саволайнен Никлас 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 3 0
Берг Виктор 3 0
Веде Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Сундгрен Альбин 2 0
Бекай Перпарим 1 0
Берггрен Густав 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Йоханссон Саймон 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
10%
5
33%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
7%
4
16%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 8 2 2 25 - 11 26
2. Браге 12 7 3 2 24 - 11 24
3. Утсиктенс 12 7 2 3 24 - 14 23
4. Сковде АИК 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Сирианска Эскильстуна 12 7 0 5 29 - 21 21
6. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
7. Треллеборг 12 6 3 3 20 - 17 21
8. Эстер 12 6 2 4 20 - 15 20
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
11. Эребру 12 5 1 6 11 - 15 16
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Далкурд 13 3 2 8 12 - 23 11
14. Эргрюте 12 1 5 6 16 - 24 8
15. Йёнчёпинг 12 2 2 8 19 - 28 8
16. Эстерсунд 12 1 3 8 8 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
7. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
10. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
14. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
7. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
8. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
9. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
12. Эребру 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
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    • 38'
      Олссон Макс уходит с поля. Melvin Andersson выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Норрбю 1:0 Вестерос онлайн

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