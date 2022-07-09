0'
1:0
40' ГолВеде Антон
48' Желтая карточкаБерг Виктор
85' Желтая карточкаСундгрен Альбин
89' Желтая карточкаОсманагич Нино
90' Желтая карточкаКайтофт Антон
90'+6
Ход матча
40'
1:0
48'
85'
89'
90'
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
12
Олссон
Макс
30
Раск
Теодор
21
Ског
Эмиль
31
Max
Larsson
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Олссон МаксНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Adam Padovan
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Норрбю
Вестерос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|3
|0.23
|Саволайнен Никлас
|3
|0.23
|Бекай Перпарим
|1
|0.08
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.08
|Олссон Макс
|1
|0.08
|Берг Виктор
|1
|0.08
|Броман Густав
|1
|0.08
|Берггрен Густав
|0
|0
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|7
|0.54
|Йоханссон Саймон
|3
|0.23
|Dusan Jajic
|1
|0.08
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Проделль Виктор
|1
|0.08
|Max Larsson
|1
|0.08
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.08
|Троне Филип
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|1
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Сундгрен Альбин
|2
|0
|Бекай Перпарим
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
10%
5
33%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
7%
4
16%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|Браге
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|3.
|Утсиктенс
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|4.
|Сковде АИК
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|0
|5
|29 - 21
|21
|6.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|7.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Эстер
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Ландскруна
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|10.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|11.
|Эребру
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|13.
|Далкурд
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Эргрюте
|12
|1
|5
|6
|16 - 24
|8
|15.
|Йёнчёпинг
|12
|2
|2
|8
|19 - 28
|8
|16.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|3.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Хальмстад
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|9.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Вестерос
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|14.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|13 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Браге
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|12.
|Эребру
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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