Активно проводит стартовые минуты второго тайма БАТЭ, однако быстрый ответный гол забить не удается, а действовать в таком темпе до конца вряд ли возможно.

Бочаров наносит неприятный удар издали, рикошет едва не застал врасплох Козлова, но всё же мяч прошел рядом со штангой.

Снова угловой в исполнении БАТЭ получается неудачным, мяч после навеса покидает пределы поля.

Орешкевич в позиционной атаке БАТЭ отмечается дальним ударом, однако мяч застревает в оборонительных порядках "горожан".

Теперь угловой зарабатывает "Минск", однако в момент подачи Шрамченко мяч покидает пределы поля.

Сазончик оказался в чужой штрафной, откликнувшись на проникающий пас партнера, но удар Сергея блокирует Фомба.

Сильный прострел Малькевича с левого фланга не доходит до партнера, защитники спокойно выносят мяч.

Орешкевич подает с левого фланга, мяч цепляет защитника и улетает за ворота Козлова - угловой.

После навеса с углового Козлов кулаком выбивает мяч подальше, плюс арбитр фиксирует фол в атаке у борисовчан.

Опять Орешкевич бесхитростно подает с левого фланга, легко защитники "Минска" выбивают мяч из своей штрафной.

Фомба получает желтую карточку за откидку мяча, не самое обязательное предупреждение для защитника "Минска".

Очередной угловой гости разыграли, Бочаров исполнил подачу с левого полуфланга, а мяч от головы защитника вновь отправляется за лицевую линию.

Бочаров с углового крутит мяч к линии вратарской, Малькевич боролся на втором этаже, но единоборство проиграл.

Милич рвался к штрафной соперника практически по центру, однако Яскович в чистом подкате останавливает форварда БАТЭ.

Драгун получает по ногам в подкате у линии штрафной, но свисток арбитра молчит. И действительно, Душевский на самом деле сыграл в мяч.

Громыко неплохо протащил мяч по центру и покатил левее на Малькевича, удар которого с угла штрафной блокируют защитники.

Джигеро получает мяч на левом краю штрафной после заброса Храмченко и опасно стреляет во вратарскую, где Хващинскому не удалось попасть по мячу и расстрелять цель с 4 метров!

Бочаров с углового исполняет плохую подачу на ближнюю штангу точно в защитника, вторым темпом Орешкевич исполнил высокий навес, с которым уверенно справился Козлов.

Евдокимов получает мяч в центральной зоне и наносит плотный удар с 25 метров - выше перекладины.

Снова опасно атакуют хозяева, Хващинский с левого края штрафной простреливал на Богомольского, удар которого накрыл защитник.

Сазончик после скидки Драгуна наносит удар низом метров с 25 - мяч попадает в одного из центральных защитников "горожан".

Малькевич отмечается ударом метров с 35, но Козлов концентрацию сохраняет, уверенно забирая мяч в руки.

36' Нечаев с правого фланга покатил мяч в штрафную в расчёте на рывок Драгуна, однако Козлов снова вовремя вышел из ворот и забрал снаряд в руки.

35' 10 минут остается играть в первом тайме, "Минск" немного сбавляет обороты, не создавая моментов впереди, но и у своих ворот ничего сделать не позволяет.

33' Орешкевич получает мяч на левом краю штрафной и исполняет мягкую подачу в штрафную, однако Козлов на выходе легко опережает всех.

31' Громыко преследовал на фланге Ясковича, но без фола отработать против оппонента не смог.

30' Заброс по левому флангу исполняют гости, однако Милич оказывается в этот момент в положении "вне игры".

29' Заброс к чужой штрафной исполняют гости, но Козлов читает игру, выходит за пределы штрафной и успешно играет головой.

27' Хващинский на левом краю штрафной накрутил соперника и исполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Джигеро с шести метров пальнул над перекладиной!

26' Малькевич получает мяч на левом краю штрафной и низом пробивает по воротам, однако Козлов вовремя сократил угол обстрела и ногой отвел угрозу!

25' В онлайн-таблице БАТЭ уступает первую строчку "Энергетику-БГУ", уступая по дополнительным показателям. "Минск" же делит третье-пятое места с "Ислочью" и минским "Динамо", отставая от дуэта лидеров на 3 балла.

24' Не в своей тарелке находится БАТЭ, сейчас удар отчаяния из глубины нанес один из борисовчан, но мяч летит вдалеке от створа.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АНТОН ШРАМЧЕНКО!

Евдокимов после передачи Хващинского в касание бросил в прорыв Шрамченко, Антон вошел в штрафную с левого края и легко обвел Кудравца!

22' Мало что получается у БАТЭ в атаке, уверенно контролирует "Минск" происходящее на поле.

20' Богомольский входит в штрафную ближе к левому краю и пробивает из-под Бордачёва, однако мяч проходит правее створа.

18' Милич зацепился за мяч на правом краю штрафной и навесил на дальнюю штангу, где Малькевич в борьбе с защитником оказался на газоне, но свисток судьи промолчал. В следующей фазе Орешкевич с острого угла пробил мимо створа.

17' Громыко забрасывает мяч в штрафную хозяев в расчёте на Драгуна, однако защитники "Минска" выбивают снаряд за боковую.

16' Угловой хозяева разыграли накоротке, в итоге умудрившись забраться в положение "вне игры".

15' Богомольский перспективно покатил мяч в штрафную на Шрамченко, однако Нечаев отработал в обороне и выбил снаряд на угловой.

14' Громыко после скидки Милича пробивает с 20 метров по отскочившему от газона мячу, но в створ ворот Валерий сильно не попадает.

13' Шрамченко врывается в штрафную с левого края и сильно простреливает в район 11-метровой отметки, однако Хващинскому не хватает каких-то сантиметров, чтобы добраться до мяча.

12' БАТЭ в текущем чемпионате проиграл лишь однажды, уступив дома "Ислочи" в середине июня - 0:1. В мае было поражение от "Гомеля" в финале Кубка.

11' Попытка удара кого-то из борисовчан с левого края получается крайне неудачной, мяч улетает практически к угловому флагу.

10' Интересно, что в марте в контрольном матче "Минск" разгромил БАТЭ со счётом 4:0, а вот в официальных матчах столичная команда побеждала в сентябре 2019 года - 3:2 на своем поле.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЕГОР БОГОМОЛЬСКИЙ!

Богомольский после передачи Джигеро из глубины убежал в штрафную соперника, не пустил к мячу Филиповича, обыграл вратаря и спокойно поразил пустые ворота!

8' Пытается лидер чемпионата перейти в наступление, но пока оборона хозяев во главе с мощным Бурама держится уверенно.

7' Первая атака гостей в сегодняшнем матче завершается прострелом Филиповича с левого фланга - мяч становится легкой добычей Козлова.

6' Хващинский получает мяч на левом краю штрафной и после отскока от газона наносит плотный удар в ближний угол, но снаряд летит над "девяткой".

5' На ближнюю штангу летит мяч после невысокой подачей Шрамченко, защитники БАТЭ уверенно отбиваются.

4' "Минск" накрывает соперника у чужого углового флага и зарабатывает еще один угловой, в этот раз на левом фланге.

3' Хозяева зарабатывают угловой усилиями Хващинского, после подачи корнера и скидки от головы соперника Джигеро пробил с 14 метров выше ворот.

2' БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, если сегодня борисовчане воспользуются осечкой "Энергетика-БГУ", то оторвутся от преследователя на 3 очка.