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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Минск
2:0
Второй тайм: 62'
БАТЭ

Ход матча

9'
Богомольский Егор
1:0
23'
Шрамченко Антон
2:0
Прогнозы 112
Минск 7.1% (8)
X 24.1% (27)
БАТЭ 68.8% (77)
-1
выиграет БАТЭ, со счетом 0:2
Батэ выйграет
Максим.ка1987 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минск
Ничья
БАТЭ
6.85
4.90
1.63
Все Коэффициенты
Минск
БАТЭ

История личных встреч

Минск
БАТЭ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

34 матча

17.6%
8.8%
73.6%
6 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.8%
35.3%
55.9%
3 победы 12 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:1
К
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
С
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:4
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хващинский Владимир 8 0.57
Богомольский Егор 6 0.43
Шрамченко Антон 5 0.36
Черноок Кирилл 2 0.14
Душевский Даниил 2 0.14
Джигеро Александр 1 0.07
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 6 0.43
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.29
Филипович Александар 3 0.21
Бессмертный Дмитрий 3 0.21
Милич Неманья 1 0.07
Громыко Валерий 1 0.07
Малькевич Владислав 1 0.07
Нечаев Данила 1 0.07
Бочеров Валерий 1 0.07
Некрасов Никита 1 0.07
Шуманский Артем 1 0.07

Карточки

Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
5
45%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
2
9%
7
30%
76-90

Пропущено

20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
15%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Минск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Днепр Могилёв - Минск 2:4 Минск - Белшина 2:4 Славия Мозырь - Минск 4:2 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0
Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Минск - Неман 3:2 Ислочь - Минск 2:0 Минск - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Минск 2:4 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск - Минск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Сморгонь - Минск 1:0 Минск - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Минск - Славия Мозырь 0:6 Минск - Гомель 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2
БАТЭ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1
Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 14 8 4 2 26 - 10 28
2. БАТЭ 0:2 Заявка 14 8 4 2 24 - 8 28
3. Ислочь Заявка 14 7 4 3 22 - 16 25
4. Динамо Минск Заявка 13 7 4 2 20 - 13 25
5. Минск 2:0 Заявка 14 8 1 5 24 - 20 25
6. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
7. Славия Мозырь Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
8. Гомель Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
9. Неман Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
10. Белшина Заявка 14 4 5 5 17 - 20 17
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
12. Слуцк Заявка 13 3 6 4 14 - 21 15
13. Витебск Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
14. Арсенал Дзержинск Заявка 13 1 4 8 8 - 19 7
15. Динамо-Брест Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
16. Днепр Могилёв Заявка 13 1 3 9 12 - 28 6
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск 2:0 Заявка 8 6 0 2 13 - 7 18
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 4 3 2 16 - 7 15
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Ислочь Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
6. Славия Мозырь Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
7. БАТЭ 0:2 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Гомель Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
9. Белшина Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
10. Динамо Минск Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Слуцк Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
13. Витебск Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Арсенал Дзержинск Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
16. Днепр Могилёв Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 0:2 Заявка 9 5 3 1 15 - 4 18
2. Динамо Минск Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3. Ислочь Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
4. Энергетик-БГУ Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Гомель Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
6. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 3 1 4 6 - 9 10
7. Слуцк Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
8. Славия Мозырь Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Белшина Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Минск 2:0 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
12. Неман Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
13. Витебск Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
14. Днепр Могилёв Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
15. Динамо-Брест Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 62'
    Сазончик оказался в чужой штрафной, откликнувшись на проникающий пас партнера, но удар Сергея блокирует Фомба.
  • Замена
    60'
    Илья Василевич появляется на поле вместо Ярослава Орешкевича.
  • Угловой
    59'
    Теперь угловой зарабатывает "Минск", однако в момент подачи Шрамченко мяч покидает пределы поля.
  • 58'
    Орешкевич в позиционной атаке БАТЭ отмечается дальним ударом, однако мяч застревает в оборонительных порядках "горожан".
  • Угловой
    57'
    Снова угловой в исполнении БАТЭ получается неудачным, мяч после навеса покидает пределы поля.
  • 56'
    Бочаров наносит неприятный удар издали, рикошет едва не застал врасплох Козлова, но всё же мяч прошел рядом со штангой.
  • 55'
    Активно проводит стартовые минуты второго тайма БАТЭ, однако быстрый ответный гол забить не удается, а действовать в таком темпе до конца вряд ли возможно.
  • 53'
    Милич рвался к штрафной соперника практически по центру, однако Яскович в чистом подкате останавливает форварда БАТЭ.
  • Угловой
    52'
    Бочаров с углового крутит мяч к линии вратарской, Малькевич боролся на втором этаже, но единоборство проиграл.
  • Угловой
    51'
    Очередной угловой гости разыграли, Бочаров исполнил подачу с левого полуфланга, а мяч от головы защитника вновь отправляется за лицевую линию.
  • Желтая карточка
    50'
    Фомба получает желтую карточку за откидку мяча, не самое обязательное предупреждение для защитника "Минска".
  • 50'
    Опять Орешкевич бесхитростно подает с левого фланга, легко защитники "Минска" выбивают мяч из своей штрафной.
  • Угловой
    49'
    После навеса с углового Козлов кулаком выбивает мяч подальше, плюс арбитр фиксирует фол в атаке у борисовчан.
  • 48'
    Орешкевич подает с левого фланга, мяч цепляет защитника и улетает за ворота Козлова - угловой.
  • 47'
    Сильный прострел Малькевича с левого фланга не доходит до партнера, защитники спокойно выносят мяч.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Малькевич отмечается ударом метров с 35, но Козлов концентрацию сохраняет, уверенно забирая мяч в руки.
    • 44'
      Сазончик после скидки Драгуна наносит удар низом метров с 25 - мяч попадает в одного из центральных защитников "горожан".
    • 43'
      Снова опасно атакуют хозяева, Хващинский с левого края штрафной простреливал на Богомольского, удар которого накрыл защитник.
    • 42'
      Евдокимов получает мяч в центральной зоне и наносит плотный удар с 25 метров - выше перекладины.
    • Угловой
      41'
      Бочаров с углового исполняет плохую подачу на ближнюю штангу точно в защитника, вторым темпом Орешкевич исполнил высокий навес, с которым уверенно справился Козлов.
    • Опасный момент
      40'
      Джигеро получает мяч на левом краю штрафной после заброса Храмченко и опасно стреляет во вратарскую, где Хващинскому не удалось попасть по мячу и расстрелять цель с 4 метров!
    • 39'
      Громыко неплохо протащил мяч по центру и покатил левее на Малькевича, удар которого с угла штрафной блокируют защитники.
    • 38'
      Драгун получает по ногам в подкате у линии штрафной, но свисток арбитра молчит. И действительно, Душевский на самом деле сыграл в мяч.
    • 36'
      Нечаев с правого фланга покатил мяч в штрафную в расчёте на рывок Драгуна, однако Козлов снова вовремя вышел из ворот и забрал снаряд в руки.
    • 35'
      10 минут остается играть в первом тайме, "Минск" немного сбавляет обороты, не создавая моментов впереди, но и у своих ворот ничего сделать не позволяет.
    • 33'
      Орешкевич получает мяч на левом краю штрафной и исполняет мягкую подачу в штрафную, однако Козлов на выходе легко опережает всех.
    • Фол, нарушение
      31'
      Громыко преследовал на фланге Ясковича, но без фола отработать против оппонента не смог.
    • Офсайд
      30'
      Заброс по левому флангу исполняют гости, однако Милич оказывается в этот момент в положении "вне игры".
    • 29'
      Заброс к чужой штрафной исполняют гости, но Козлов читает игру, выходит за пределы штрафной и успешно играет головой.
    • Опасный момент
      27'
      Хващинский на левом краю штрафной накрутил соперника и исполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Джигеро с шести метров пальнул над перекладиной!
    • Опасный момент
      26'
      Малькевич получает мяч на левом краю штрафной и низом пробивает по воротам, однако Козлов вовремя сократил угол обстрела и ногой отвел угрозу!
    • 25'
      В онлайн-таблице БАТЭ уступает первую строчку "Энергетику-БГУ", уступая по дополнительным показателям. "Минск" же делит третье-пятое места с "Ислочью" и минским "Динамо", отставая от дуэта лидеров на 3 балла.
    • 24'
      Не в своей тарелке находится БАТЭ, сейчас удар отчаяния из глубины нанес один из борисовчан, но мяч летит вдалеке от створа.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АНТОН ШРАМЧЕНКО!
      Евдокимов после передачи Хващинского в касание бросил в прорыв Шрамченко, Антон вошел в штрафную с левого края и легко обвел Кудравца!
    • 22'
      Мало что получается у БАТЭ в атаке, уверенно контролирует "Минск" происходящее на поле.
    • 20'
      Богомольский входит в штрафную ближе к левому краю и пробивает из-под Бордачёва, однако мяч проходит правее створа.
    • 18'
      Милич зацепился за мяч на правом краю штрафной и навесил на дальнюю штангу, где Малькевич в борьбе с защитником оказался на газоне, но свисток судьи промолчал. В следующей фазе Орешкевич с острого угла пробил мимо створа.
    • 17'
      Громыко забрасывает мяч в штрафную хозяев в расчёте на Драгуна, однако защитники "Минска" выбивают снаряд за боковую.
    • Офсайд
      16'
      Угловой хозяева разыграли накоротке, в итоге умудрившись забраться в положение "вне игры".
    • 15'
      Богомольский перспективно покатил мяч в штрафную на Шрамченко, однако Нечаев отработал в обороне и выбил снаряд на угловой.
    • 14'
      Громыко после скидки Милича пробивает с 20 метров по отскочившему от газона мячу, но в створ ворот Валерий сильно не попадает.
    • 13'
      Шрамченко врывается в штрафную с левого края и сильно простреливает в район 11-метровой отметки, однако Хващинскому не хватает каких-то сантиметров, чтобы добраться до мяча.
    • 12'
      БАТЭ в текущем чемпионате проиграл лишь однажды, уступив дома "Ислочи" в середине июня - 0:1. В мае было поражение от "Гомеля" в финале Кубка.
    • 11'
      Попытка удара кого-то из борисовчан с левого края получается крайне неудачной, мяч улетает практически к угловому флагу.
    • 10'
      Интересно, что в марте в контрольном матче "Минск" разгромил БАТЭ со счётом 4:0, а вот в официальных матчах столичная команда побеждала в сентябре 2019 года - 3:2 на своем поле.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЕГОР БОГОМОЛЬСКИЙ!
      Богомольский после передачи Джигеро из глубины убежал в штрафную соперника, не пустил к мячу Филиповича, обыграл вратаря и спокойно поразил пустые ворота!
    • 8'
      Пытается лидер чемпионата перейти в наступление, но пока оборона хозяев во главе с мощным Бурама держится уверенно.
    • 7'
      Первая атака гостей в сегодняшнем матче завершается прострелом Филиповича с левого фланга - мяч становится легкой добычей Козлова.
    • 6'
      Хващинский получает мяч на левом краю штрафной и после отскока от газона наносит плотный удар в ближний угол, но снаряд летит над "девяткой".
    • Угловой
      5'
      На ближнюю штангу летит мяч после невысокой подачей Шрамченко, защитники БАТЭ уверенно отбиваются.
    • 4'
      "Минск" накрывает соперника у чужого углового флага и зарабатывает еще один угловой, в этот раз на левом фланге.
    • Угловой
      3'
      Хозяева зарабатывают угловой усилиями Хващинского, после подачи корнера и скидки от головы соперника Джигеро пробил с 14 метров выше ворот.
    • 2'
      БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, если сегодня борисовчане воспользуются осечкой "Энергетика-БГУ", то оторвутся от преследователя на 3 очка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 14-го тура чемпионата Беларуси "Минск" принимает БАТЭ. Текстовую трансляцию для вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    Прогнозы 112
    Минск 7.1% (8)
    X 24.1% (27)
    БАТЭ 68.8% (77)
    -1
    выиграет БАТЭ, со счетом 0:2
    Батэ выйграет
    Максим.ка1987 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Минск
    Ничья
    БАТЭ
    6.85
    4.90
    1.63
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    Где смотреть матч Минск 2:0 БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Минск 2:0 БАТЭ

    Исход игры
    Минск
    7.1% (8)
    Ничья
    24.1% (27)
    БАТЭ
    68.8% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (63)
    Меньше
    41.67% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    42% (47)
    1:1 Ничья
    18.8% (21)
    0:1 БАТЭ
    13.4% (15)
    1:3 БАТЭ
    4.5% (5)
    0:2 БАТЭ
    4.5% (5)
    2:1 Минск
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:0 Минск
    1.8% (2)
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    Минск
    БАТЭ
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