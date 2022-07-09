Батэ выйграет
Максим.ка1987 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хващинский Владимир
|8
|0.57
|Богомольский Егор
|6
|0.43
|Шрамченко Антон
|5
|0.36
|Черноок Кирилл
|2
|0.14
|Душевский Даниил
|2
|0.14
|Джигеро Александр
|1
|0.07
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|6
|0.43
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.29
|Филипович Александар
|3
|0.21
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.21
|Милич Неманья
|1
|0.07
|Громыко Валерий
|1
|0.07
|Малькевич Владислав
|1
|0.07
|Нечаев Данила
|1
|0.07
|Бочеров Валерий
|1
|0.07
|Некрасов Никита
|1
|0.07
|Шуманский Артем
|1
|0.07
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 10
|28
|2.
|БАТЭ
|0:2 Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 8
|28
|3.
|Ислочь
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 13
|25
|5.
|Минск
|2:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 20
|25
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 7
|21
|7.
|Славия Мозырь
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|8.
|Гомель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Неман
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|10.
|Белшина
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|12.
|Слуцк
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 21
|15
|13.
|Витебск
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 19
|7
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 28
|6
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|2:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 7
|15
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 2
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Ислочь
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|7.
|БАТЭ
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Гомель
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Белшина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|10.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Слуцк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|13.
|Витебск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|0:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Гомель
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|7.
|Слуцк
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Белшина
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Минск
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|12.
|Неман
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Витебск
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0