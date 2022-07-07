Стадион: Трактор
История личных встреч
Минск
БАТЭ
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед
34 матча
17.6%
8.8%
73.6%
6 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
8.8%
35.3%
55.9%
3 победы 12 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хващинский Владимир
|8
|0.62
|Богомольский Егор
|5
|0.38
|Шрамченко Антон
|4
|0.31
|Черноок Кирилл
|2
|0.15
|Душевский Даниил
|2
|0.15
|Джигеро Александр
|1
|0.08
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|6
|0.46
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.31
|Филипович Александар
|3
|0.23
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.23
|Милич Неманья
|1
|0.08
|Громыко Валерий
|1
|0.08
|Малькевич Владислав
|1
|0.08
|Нечаев Данила
|1
|0.08
|Бочеров Валерий
|1
|0.08
|Некрасов Никита
|1
|0.08
|Шуманский Артем
|1
|0.08
Карточки
Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
5
45%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
2
9%
7
30%
76-90
Пропущено
20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
15%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Минск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Днепр Могилёв - Минск 2:4 Минск - Белшина 2:4 Славия Мозырь - Минск 4:2 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0
Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Минск - Неман 3:2 Ислочь - Минск 2:0 Минск - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Минск 2:4 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск - Минск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Сморгонь - Минск 1:0 Минск - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Минск - Славия Мозырь 0:6 Минск - Гомель 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2
БАТЭ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1
Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 13
|25
|4.
|Ислочь
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 16
|22
|5.
|Минск
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 20
|22
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 7
|21
|7.
|Неман
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|8.
|Гомель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|11.
|Белшина
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|12.
|Слуцк
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 21
|15
|13.
|Витебск
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 19
|7
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 28
|6
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 2
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Гомель
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|7.
|Ислочь
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Белшина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|10.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Слуцк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|13.
|Витебск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 2
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|6.
|Слуцк
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|7.
|Белшина
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|10.
|Гомель
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Минск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|12.
|Неман
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|13.
|Витебск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Минск - БАТЭ
Исход игры
Минск
14.9% (7)
Ничья
23.4% (11)
БАТЭ
61.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
40.4% (19)
1:1 Ничья
19.1% (9)
0:1 БАТЭ
14.9% (7)
2:1 Минск
10.6% (5)
1:0 Минск
4.3% (2)
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