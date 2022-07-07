  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Премьер-лига 2022

Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Минск
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 47
Минск 14.9% (7)
X 23.4% (11)
БАТЭ 61.7% (29)
Все прогнозы

История личных встреч

Минск
БАТЭ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

34 матча

17.6%
8.8%
73.6%
6 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

11.8%
50%
38.2%
4 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.8%
35.3%
55.9%
3 победы 12 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:1
К
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
С
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:4
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хващинский Владимир 8 0.62
Богомольский Егор 5 0.38
Шрамченко Антон 4 0.31
Черноок Кирилл 2 0.15
Душевский Даниил 2 0.15
Джигеро Александр 1 0.08
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 6 0.46
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.31
Филипович Александар 3 0.23
Бессмертный Дмитрий 3 0.23
Милич Неманья 1 0.08
Громыко Валерий 1 0.08
Малькевич Владислав 1 0.08
Нечаев Данила 1 0.08
Бочеров Валерий 1 0.08
Некрасов Никита 1 0.08
Шуманский Артем 1 0.08

Карточки

Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
5
45%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
2
9%
7
30%
76-90

Пропущено

20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
15%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
2
29%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Минск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Днепр Могилёв - Минск 2:4 Минск - Белшина 2:4 Славия Мозырь - Минск 4:2 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0
Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Минск - Неман 3:2 Ислочь - Минск 2:0 Минск - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Минск 2:4 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск - Минск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Сморгонь - Минск 1:0 Минск - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Минск - Славия Мозырь 0:6 Минск - Гомель 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2
БАТЭ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 БАТЭ - Слуцк 4:0 Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1
Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 13 8 4 1 24 - 6 28
2. Энергетик-БГУ Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Динамо Минск Заявка 13 7 4 2 20 - 13 25
4. Ислочь Заявка 13 6 4 3 20 - 16 22
5. Минск Заявка 13 7 1 5 22 - 20 22
6. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
7. Неман Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
8. Гомель Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
10. Славия Мозырь Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
11. Белшина Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
12. Слуцк Заявка 13 3 6 4 14 - 21 15
13. Витебск Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
14. Арсенал Дзержинск Заявка 13 1 4 8 8 - 19 7
15. Динамо-Брест Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
16. Днепр Могилёв Заявка 13 1 3 9 12 - 28 6
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 7 5 0 2 11 - 7 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 4 2 2 16 - 7 14
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. БАТЭ Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Гомель Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
7. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Белшина Заявка 8 2 2 4 7 - 12 8
10. Динамо Минск Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Слуцк Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
13. Витебск Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Арсенал Дзержинск Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
16. Днепр Могилёв Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 3 0 15 - 2 18
2. Динамо Минск Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3. Ислочь Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
4. Энергетик-БГУ Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 3 1 4 6 - 9 10
6. Слуцк Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
7. Белшина Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
9. Славия Мозырь Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
10. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Минск Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
12. Неман Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
13. Витебск Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Днепр Могилёв Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
15. Динамо-Брест Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Минск - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2022, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Минск 14.9% (7)
    X 23.4% (11)
    БАТЭ 61.7% (29)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Минск - БАТЭ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Минск - БАТЭ

    Исход игры
    Минск
    14.9% (7)
    Ничья
    23.4% (11)
    БАТЭ
    61.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    40.4% (19)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    0:1 БАТЭ
    14.9% (7)
    2:1 Минск
    10.6% (5)
    1:0 Минск
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Минск
    БАТЭ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     