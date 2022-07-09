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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИФК
0:2
Конец матча
Хака
0'
16' Желтая карточка
Серж Канон
0:1
38' Гол
Эрвин Ли
45' Желтая карточка
Бакман Джани
46' Желтая карточка
Jesse Nikki
0:2
69' Гол
Stavros Zarokostas
89' Желтая карточка
Ifeanyi Ani
90' Желтая карточка
Fortuna Namputu
90'+3
22
Ramilson
Almeida
15
Jesse
Nikki
4
Клинкенберг
Дан
55
Серж
Канон
88
Хинг-Гловер
Макарио
17
Бакман
Джани
19
Тайнио
Максимус
10
Ерёменко
Сергей
6
Малоло
Обед
9
Маркканен
Ээро
7
Али
Юсиф
12
Хакала
Аату
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
19
Elias
Collin
18
Сааринен
Сет
8
Ацка
Нтоналнто
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
7
Oliver
Whyte
ХИФК
Хака

История личных встреч

ХИФК
Хака

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

В
2:1
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
0:2
И
2:0
И
2:0
И
1:2
И
2:1
И
1:0
И
1:4

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 2 0.15
Али Юсиф 1 0.08
Маттила Сакари 1 (1) 0.08
Камавуака Уилсон 1 0.08
Хинг-Гловер Макарио 1 0.08
Eetu Puro 1 0.08
Куйянпяя Аату 1 0.08
Саэс Фелипе 1 (1) 0.08
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 8 (2) 0.62
Stavros Zarokostas 4 0.31
Роджерсон Логан 3 0.23
Лайне Янне-Пекка 2 0.15
Oliver Whyte 1 0.08
Сааринен Сет 1 0.08
Ойала Саломо 0 0
Малундама Хенри 0 0

Карточки

ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Сергей 3 1
Маттила Сакари 4 0
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Камавуака Уилсон 2 0
Маркканен Ээро 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Jesse Nikki 2 0
Клинкенберг Дан 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Fortuna Namputu 1 0
Ifeanyi Ani 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрвин Ли 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Stavros Zarokostas 3 0
Фриберг Никлас 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Де Лукас Луии 2 0
Малундама Хенри 1 0
Пурме Тино 1 0
Ацка Нтоналнто 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0
Хака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1
Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 13 9 3 1 20 - 9 30
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 12 7 3 2 20 - 10 24
4. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
5. Ильвес 12 5 3 4 18 - 16 18
6. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
7. Оулу 13 5 3 5 17 - 21 18
8. ВПС 13 5 1 7 28 - 18 16
9. Мариехамн 13 3 5 5 14 - 19 14
10. Лахти 13 3 3 7 14 - 25 12
11. СЯК Сейнайоки 12 3 3 6 11 - 19 12
12. ХИФК 13 1 3 9 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хонка 6 4 2 0 13 - 5 14
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
6. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
8. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
9. СЯК Сейнайоки 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Хонка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Лахти 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
7. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
8. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
9. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
11. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 71'
    Тайнио Максимус уходит с поля. Fortuna Namputu выходит вместо него
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Stavros Zarokostas бьет в цель!
  • 61'
    Oliver Whyte уходит с поля. Stavros Zarokostas выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    Jesse Nikki получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Бакман Джани получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Эрвин Ли бьет в цель!
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