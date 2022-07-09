Стадион: Bolt Arena
0'
16' Желтая карточкаСерж Канон
0:1
38' ГолЭрвин Ли
45' Желтая карточкаБакман Джани
46' Желтая карточкаJesse Nikki
0:2
69' ГолStavros Zarokostas
89' Желтая карточкаIfeanyi Ani
90' Желтая карточкаFortuna Namputu
90'+3
Ход матча
16'
38'
0:1
45'
46'
69'
0:2
89'
90'
15
Jesse
Nikki
55
Серж
Канон
17
Бакман
Джани
7
Али
Юсиф
12
Хакала
Аату
19
Elias
Collin
18
Сааринен
Сет
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
-
55 Серж КанонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Али ЮсифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Ifeanyi Ani
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Elias CollinЗащитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
ХИФК
Хака
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|2
|0.15
|Али Юсиф
|1
|0.08
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.08
|Камавуака Уилсон
|1
|0.08
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.08
|Eetu Puro
|1
|0.08
|Куйянпяя Аату
|1
|0.08
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.08
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|8 (2)
|0.62
|Stavros Zarokostas
|4
|0.31
|Роджерсон Логан
|3
|0.23
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.15
|Oliver Whyte
|1
|0.08
|Сааринен Сет
|1
|0.08
|Ойала Саломо
|0
|0
|Малундама Хенри
|0
|0
Карточки
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Сергей
|3
|1
|Маттила Сакари
|4
|0
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Маркканен Ээро
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
|Fortuna Namputu
|1
|0
|Ifeanyi Ani
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрвин Ли
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Stavros Zarokostas
|3
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Де Лукас Луии
|2
|0
|Малундама Хенри
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Ацка Нтоналнто
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
2
22%
4
21%
76-90
Пропущено
24
22
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5
Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0
Хака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1
Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|13
|9
|3
|1
|20 - 9
|30
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|5.
|Ильвес
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|7.
|Оулу
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|8.
|ВПС
|13
|5
|1
|7
|28 - 18
|16
|9.
|Мариехамн
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|10.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|ХИФК
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хонка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|6.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|8.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|СЯК Сейнайоки
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Хонка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Лахти
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|7.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|9.
|Ильвес
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|11.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров