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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Будё-Глимт
2:1
Перерыв
Сарпсборг-08
0'
0:1
1' Гол
Сколевик Стеффен
1:1
20' Гол
Ветлесен Уго
24' Желтая карточка
Солтведт Йоахим
29' Желтая карточка
Майгор Миккел
29' Желтая карточка
Ветлесен Уго
2:1
44' Гол
Салтнес Ульрик

Ход матча

1'
0:1
Сколевик Стеффен
(Эдегор Магнар)
20'
Ветлесен Уго
(Салтнес Ульрик)
1:1
24'
 
Солтведт Йоахим
29'
 
Майгор Миккел
29'
Ветлесен Уго
 
34'
Амундсен Исак
Сери Яфет
 
44'
Салтнес Ульрик
(Хаген Элиас)
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Сарпсборг-08
1.43
5.45
7.00
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Сери
Яфет
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
9
Сольбаккен
Ола
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
15
Сколевик
Стеффен
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:1
Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:0
К
4:0
Т
1:2
Т
0:2
ТМК
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:4
Т
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (1) 0.62
Салтнес Ульрик 3 0.23
Эспейор Рунар 3 0.23
Ветлесен Уго 3 0.23
Мугиша Джоэл 2 0.15
Сольбаккен Ола 1 0.08
Вембангомо Брис 1 0.08
Сёрли Сондре 1 0.08
Бонифасе Виктор 1 0.08
Мо Бреде 1 0.08
Сампстед Альфонс 1 0.08
Амундсен Исак 1 0.08
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 6 0.46
Молинс Гильермо 5 0.38
Хейнтс Тобиас 5 0.38
Салетрос Антон 4 (3) 0.31
Линнсет Йонатан 2 0.15
Солтведт Йоахим 2 0.15
Эдегор Магнар 1 0.08
Упсет Кристиан 1 0.08
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.08
Сколевик Стеффен 1 0.08
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сери Яфет 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Скиппер Антон 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Хальворсен Уле Йорген 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Martin Hoeyland 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

25
27
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
3
12%
5
19%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
16%
7
26%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
7
28%
3
11%
61-75
8
32%
4
15%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0
Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 13 9 3 1 27 - 12 30
2. Мольде 13 8 3 2 23 - 12 27
3. Будё-Глимт 2:1 13 6 4 3 26 - 18 22
4. Викинг 14 6 4 4 25 - 18 22
5. Стрёмсгодсет 13 6 2 5 20 - 21 20
6. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
7. Сарпсборг-08 1:2 13 6 1 6 29 - 20 19
8. Русенборг 12 4 6 2 20 - 15 18
9. Одд 13 6 0 7 14 - 19 18
10. Хам-Кам 12 3 7 2 17 - 14 16
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 12 3 2 7 7 - 20 11
16. Кристиансунд 10 0 1 9 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
3. Мольде 7 4 1 2 14 - 9 13
4. Будё-Глимт 2:1 7 3 4 0 15 - 8 13
5. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
6. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 1:2 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
11. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Волеренга 5 2 1 2 4 - 7 7
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Будё-Глимт 2:1 6 3 0 3 11 - 10 9
5. Сарпсборг-08 1:2 6 3 0 3 16 - 10 9
6. Одд 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
10. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 5 0 1 4 2 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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Будё-Глимт
Ничья
Сарпсборг-08
1.43
5.45
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