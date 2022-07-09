Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 5064
4:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолСколевик Стеффен
1:1
20' ГолВетлесен Уго
24' Желтая карточкаСолтведт Йоахим
29' Желтая карточкаМайгор Миккел
29' Желтая карточкаВетлесен Уго
2:1
44' ГолСалтнес Ульрик
3:1
63' ГолБонифасе Виктор
4:1
90' ПенальтиБонифасе Виктор
90' Желтая карточкаХальворсен Уле Йорген
90'+5
Ход матча
1'
20'
1:1
24'
29'
29'
44'
2:1
63'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 16
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Мугиша
Джоэл
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Morten Kalvenes
- Основной состав
-
40 Leander OyВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (1)
|0.62
|Салтнес Ульрик
|3
|0.23
|Эспейор Рунар
|3
|0.23
|Ветлесен Уго
|3
|0.23
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|0.23
|Мугиша Джоэл
|2
|0.15
|Сольбаккен Ола
|1
|0.08
|Вембангомо Брис
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|1
|0.08
|Мо Бреде
|1
|0.08
|Сампстед Альфонс
|1
|0.08
|Амундсен Исак
|1
|0.08
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|6
|0.46
|Молинс Гильермо
|5
|0.38
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.38
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.31
|Линнсет Йонатан
|2
|0.15
|Солтведт Йоахим
|2
|0.15
|Эдегор Магнар
|1
|0.08
|Упсет Кристиан
|1
|0.08
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.08
|Сколевик Стеффен
|1
|0.08
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Скиппер Антон
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
6%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
6
35%
3
20%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
29
28
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
3
10%
6
21%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
8
28%
3
11%
61-75
9
31%
4
14%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
7
30%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0
Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|13
|9
|3
|1
|27 - 12
|30
|2.
|Мольде
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|3.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|4.
|Викинг
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|5.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|6.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Одд
|0:0
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|9.
|Русенборг
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|10.
|Хам-Кам
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|12
|3
|2
|7
|7 - 20
|11
|16.
|Кристиансунд
|10
|0
|1
|9
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|3.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|4.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|5.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|11.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Одд
|0:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Одд
|0:0
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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