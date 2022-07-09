ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Вендел!!! Как же всё просто у "Зенита" получилось. Малком затащил мяч на левый край штрафной площади, отыграл немного назад на Клаудиньо, который отыграл в центр на Вендела, а тот уложил мяч под правую штангу. Селихов только взглядом проводил мяч.

Сложно представить, что "Спартак" в такой ситуации сумеет ещё обострить интригу в этом матче. Всё у "Зенита" пока что прекрасно, и очередной трофей для петербургской команды на подходе.

В центре поля пасовались сейчас спартаковцы, едва не обрезавшись. "Плывёт" "Спартак". Явно в нокдауне находится команда Гильермо Абаскаля.

Очень много пасов в недодачу выполняют спартаковцы. Опустили головы гости, потух блеск в глазах. Как же в такой ситуации совершать чудо-камбек?

Стараются гости играть сейчас на Зиньковского, надеясь, что он хотя бы сумеет что-то придумать, но когда партнёры по команде практически не двигаются, что же он может сделать?!

"Зенит" продолжает попытки улетать в контратаки. Команда Сергея Семака не намерена останавливаться на достигнутом. Будут пытаться "сине-бело-голубые" забить ещё.

Зиньковский обыграл на левом фланге Малкома, сыграл в район линии штрафной площади на Соболева, который грубовато обработал мяч, из-за чего он был отобран.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Спартака", но после подачи мяча от флажка защитники "сине-бело-голубых" спокойно отбились, после чего даже пытались провести контратаку.

Кузяев с Рыбусом жёстко столкнулись в хоккейном стиле. В небольшом потрясении оба парня, но вызывать на поле врачей в итоге не пришлось. Пришли в себя мужики, выражая готовность продолжать встречу.

Дуглас Сантос по левому флангу снова разгонял контратаку "Зенита", но на этот раз он под прессингом Хлусевича запнулся, выпустив игровой снаряд за лицевую линию поля.

На правом фланге ещё один угловой заработали футболисты "Спартака", но после подачи Промеса снова никаких дивидендов извлечь не удалось. Повезло ещё "красно-белым", что на разящую контратаку они не нарвались. Клаудиньо с дальней дистанции пробил неточно.

Первый тайм окончен! "Зенит" пока что на классе обыгрывает "Спартак" со счётом 2:0.

Отметим, что перед голом Сергеева Кузяев в полуподкате отобрал мяч у Умярова, который на секунду зазывался, а на таком уровне это просто непозволительно. Концентрацию вниманию нельзя терять совсем.

Завелись на трибунах болельщики "Зенита", которые пытаются гнать своих любимцев в новые атаки, но команда Сергея Семака сейчас отошла всем составом на свою половину поля.

Зенитовцы совсем перестали прессинговать "Спартак" на чужой половине поля, приглашая "красно-белых" в позиционные атаки, выжидая шансов для контрвыпадов.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Малком!!! Вендел с левого фланга сыграл в центр на Дугласа Сантоса, который внешней стороной стопы выдал шикарный вертикальный пас на ход Малкому, который обыграл бросившегося навстречу Селихова, после чего с острого угла покатил мяч в пустые ворота.

Как бы здорово не смотрелся "Спартак" в этом первом тайме, разница в классе между этими командами нынче слишком высока, и "Зенит" пользуется этим, сделав серьёзную заявку на итоговую победу в матче.

Стараются спартаковцы сейчас прибавить в агрессии в атаке, но "Зенит" держит очень компактную оборону, не подпуская оппонентов на ударную дистанцию.

Приуныли спартаковские фанаты на трибунах "Газпром Арены". Пока что для них поводов для радости мало. Есть надежда, что игра команды постепенно улучшается, но одной надеждой сыт не будешь.

После прострела спартаковцев с левого фланга мяч срикошетил в район полукружия штрафной площади, откуда Соболев плотно пробивал с ходу с левой ноги, но мяч пошёл правее створа ворот.

В контратаке Клаудиньо пытался эффектным пасом пяткой вывести Малкома на ударную позицию, но тонкий замысел не прошёл - мяч перехвачен.

Активный Малком с левого края сместился в центр, после чего, не встретив сопротивления, пробивал по воротам с линии штрафной площади, но мяч полетел над воротами на этот раз после выстрела бразильца.

31' Будем надеяться, что "Спартак" не сломается после такого удара. Ничто не предвещало беды для москвичей, но класс соперников сказался.

30' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Иван Сергеев!!!

Вот это удар! Такого выстрела можно было бы ждать от Клаудиньо или Малкома, но не Сергеева. Однако после отбора Кузяева Иван в касание великолепно пробил в касание метров с 24 точно в правую "девятку". Красота!

29' Сутормин подключился к атаке хозяев поля по правому флангу, попытавшись выполнить прострельную передачу, но сумел заработать только угловой. Но подача стандарта ничем не увенчалась.

28' "Зенит" после отбора мяча уже не пытается как можно скорее обострять игру, спокойно пасуясь поперёк поля. Равную игру на поле мы наблюдаем - питерцы ни в чём не превосходят соперника.

27' "Спартак" продолжает достаточно уверенно выходить из-под прессинга "Зенита" преимущественно через пас. Пока что "красно-белые" заслуживают только комплименты своей игрой.

26' Очень эмоционально у кромки поля себя ведёт Абаскаль, бурно реагируя на каждый игровой эпизод. В очередном единоборстве болезненный удар по голове достался Соболеву, которому сейчас необходимо оказать медицинскую помощь.

25' Симпатичную комбинацию на левом фланге атаки заработали зенитовцы, стараниями четырёх футболистов. Дуглас Сантос выполнял прострел в штрафную площадку на уровне колен, но Джикия в который раз разрядил ситуацию выносом.

24' Очень активно спартаковцы сейчас работают в прессинге выше центральной линии поля, не позволяя "Зениту" спокойно начинать свои атаки. Хватит ли гостей на то, чтобы работать в таком режиме все 90 минут?

23' Угловой на правом фланге заработали "красно-белые". Подача пошла в центр штрафной площади, откуда в борьбе удар головой наносил Чернов, но мяч полетел намного выше ворот.

22' Большинстве экспертов сегодня предсказывали большое количество голов в этом матче, но к середине первого тайма мы наблюдаем нули на табло. По одному опасному моменту команды сумели создать, но не реализовали их.

21' Штрафной удар в глубине поля заработали подопечные Сергея Семака левее центральной оси, стараниями Вендела. Со стандарта последовала подача Дугласа Сантоса в центр штрафной площади, но там головой мяч сумел отбить Умяров.

20' Клаудиньо пришлось отрабатывать глубоко на своей половине поля. Спартаковцы теперь работают в высоком прессинге, едва не перехватив мяч, но зенитовцы всё-таки заработали аут.

19' Решили попасоваться зенитовцы на своей половине поля с вратарём, но в итоге Одоевский ошибся при попытке отдать средний пас на фланг - игровой снаряд ушёл в аут. Молодой вратарь "Зенита" пока что не слишком хорошо играет ногами.

18' Ещё одна атака левым флангом от "Зенита" прошла, откуда подача шла на дальний угол вратарской площади, но там был только Рыбус, который хладнокровно грудью сбросил мяч Селихову в руки.

17' Левым флангом провели атаку "сине-бело-голубые", откуда следовал навес в штрафную площадку, но Джикия пока что выглядит настоящим папой в своей штрафной площади, раз за разом играя на съёме.

16' "Зенит" продолжает попытки высокого прессинга соперника, но спартаковцы очень спокойно работают на своей половине поля, в крайнем случае забрасывая мяч вперёд в борьбу. Никаких признаков паники мы не видим.

15' Пока что "Спартак" очень нравится. По игре команда Гильермо Абаскаля пока не выглядит откровенным андердогом. После навеса с левого фланга от Рыбуса защитники "Зенита" сейчас просто выбили мяч в аут.

14' Хороший размен моментами мы с Вами увидели. Будем надеяться, что впереди нас ждёт ещё множество острых моментов с обеих сторон.

13' ОПАСНО! Промес разогнал контратаку, затащил мяч в штрафную площадку хозяев, выманил на себя двух защитников, после чего покатил мяч правее на набежавшего Хлусевича, который в касание пробивал в дальний нижний угол - мяч прошёл в сантиметрах от цели.

12' ОПАСНО! Клаудиньо с левого фланга выполнил навес, мяч дошёл до дальнего края штрафной площади до Вендела, который мощно пробивал с ходу, но Селихов здорово бросился навстречу бразильцу и парировал этот выстрел.

11' Букмекеры перед матчем видели "Зенит" большим фаворитом этой встречи. Пока что острых моментов у ворот Селихова не было. Посмотрим, изменится ли что-то до конца первого тайма.

10' Обе команды выглядят достаточно уверенно в дебюте поединка - не чувствуется никакой излишней нервозности. В то же время настрой на игру у обеих команд максимально высокий - все настроены исключительно на победу в матче.

9' Впервые левым флангом продвинулись вперёд питерцы, откуда Дуглас Сантос пытался от лицевой линии прострелить вдоль ворот, но помешал ему это сделать Умяров.

8' Хозяева поля, разумеется, стремятся играть первым номером, работая в высоком командном прессинге, в то время как "Спартаку" придётся в большей степени рассчитывать на свои контратаки.

7' "Зенит" продолжает обострять игру правым флангом, откуда шла прострельная передача низом от Вендела, но у Сергеева удар в касание под прессингом Джикии не получился совсем.

6' Промес выполнил подачу в район линии штрафной площади, где Джикия принял мяч на грудь, после чего мощно пробивал по воротам с левой ноги, но мяч попал то ли в одного из соперников, то ли в Соболева.

5' Спартаковцы провели свою первую атаку левым флангом, сумев заработать угловой, стараниями Зобнина, прострел которого сумел блокировать в подкате Сутормин.

4' С правого фланга следовал прострел в штрафную площадку спартаковцев низом, но снова мяч сумел отбить Джикия. С подбора плотно по воротам пробивал Дуглас Сантос, но мяч полетел существенно левее створа ворот.

3' Малком с правого фланга выполнял первый навес в чужую штрафную площадку, но Джикия в высоком прыжке сумел выбить мяч головой в поле.

2' Зенитовцы вышли на игру в голубой форме, а спартаковцы одеты в белые футболки и гетры, а также в красные трусы. Первую атаку провели хозяева поля, заработав аут.