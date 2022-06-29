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РОССИЯ: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Зенит
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 76
Зенит 76.3% (58)
X 6.6% (5)
Спартак Москва 17.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Спартак Москва
1.57
4.70
6.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед

33 матча

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КПП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2022, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 76
    Зенит 76.3% (58)
    X 6.6% (5)
    Спартак Москва 17.1% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    1.57
    4.70
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Зенит - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    76.3% (58)
    Ничья
    6.6% (5)
    Спартак Москва
    17.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (44)
    Меньше
    20% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    36.8% (28)
    1:0 Зенит
    6.6% (5)
    3:1 Зенит
    5.3% (4)
    1:2 Спартак Москва
    3.9% (3)
    2:0 Зенит
    3.9% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (2)
    4:2 Зенит
    2.6% (2)
    2:3 Спартак Москва
    2.6% (2)
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    Зенит
    Спартак Москва
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