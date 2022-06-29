Стадион: Газпром Арена
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История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед
33 матча
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
Исход игры
Зенит
76.3% (58)
Ничья
6.6% (5)
Спартак Москва
17.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
80% (44)
Меньше
20% (11)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
2:1 Зенит
36.8% (28)
1:0 Зенит
6.6% (5)
3:1 Зенит
5.3% (4)
1:2 Спартак Москва
3.9% (3)
2:0 Зенит
3.9% (3)
1:1 Ничья
2.6% (2)
4:2 Зенит
2.6% (2)
2:3 Спартак Москва
2.6% (2)
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