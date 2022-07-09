Стадион: Стора Валла
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
6' ГолАгардиус Виктор
21' Желтая карточкаОртмарк Якоб
39' Желтая карточкаDaniel Eid
45' Желтая карточкаДжурджич Никола
63' Желтая карточкаСема Майч
87' Желтая карточкаВукоевич Диян
Ход матча
6'
0:1
21'
39'
45'
63'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
6 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
25
Галь
Джеффри
17
Край
Антон
21
Карлен
Адам
20
Daniel
Eid
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
19
Лима
Лукас
23
Сема
Майч
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
-
19 Лима ЛукасНападающий
-
23 Сема МайчНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Otto Lindell
-
-
-
25 Leo Jonsson
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
История личных встреч
Дегерфорс
Норрчёпинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.38
|Diego Campos2
|2
|0.15
|Джурджич Никола
|1
|0.08
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Эрквист Расмус
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леви Йонатан
|5
|0.38
|Нюман Кристоффер
|5
|0.38
|Ортмарк Якоб
|3
|0.23
|Daniel Eid
|1
|0.08
|Агардиус Виктор
|1
|0.08
|Марковик Эман
|1
|0.08
|Скуласон Ари
|0
|0
|Сема Майч
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Гравиус Христос
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|1
|Линделль Эрик
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Diego Campos2
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
6
43%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
8
15
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
4
50%
1
7%
76-90
Пропущено
27
14
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
9
33%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
22%
2
14%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
2
7%
5
36%
61-75
6
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|7
|4
|1
|25 - 17
|25
|2.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|4.
|Юргорден
|13
|7
|3
|3
|26 - 10
|24
|5.
|Хаммарбю
|12
|6
|3
|3
|21 - 11
|21
|6.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Гётеборг
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|8.
|Мьельбю
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|9.
|Эльфсборг
|12
|5
|4
|3
|24 - 13
|19
|10.
|Норрчёпинг
|1:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Сириус
|12
|5
|2
|5
|14 - 19
|17
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|13
|2
|1
|10
|9 - 27
|7
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|3
|9
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|5.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Норрчёпинг
|1:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|15.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Дегерфорс
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Норрчёпинг
|1:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|3.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|4.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|6.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Сириус
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|11.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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