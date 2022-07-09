  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Дегерфорс
0:1
Второй тайм: 90+'
Норрчёпинг
0'
0:1
6' Гол
Агардиус Виктор
21' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
39' Желтая карточка
Daniel Eid
45' Желтая карточка
Джурджич Никола
63' Желтая карточка
Сема Майч
87' Желтая карточка
Вукоевич Диян

Ход матча

6'
0:1
Агардиус Виктор
(Леви Йонатан)
21'
 
Ортмарк Якоб
39'
 
Daniel Eid
45'
Джурджич Никола
 
63'
 
Сема Майч
69'
 
Марковик Эман
Тело Кристофер
69'
 
Darrell Kamdem Tibell
Лима Лукас
69'
Вукоевич Диян
Бертильссон Юхан
 
69'
Раджамохан Адхаван
Линделль Эрик
 
81'
 
Салихович Дино
Сема Майч
87'
Вукоевич Диян
 
88'
Крезич Даниэль
Эрквист Расмус
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Норрчёпинг
3.50
4.89
3.85
Все Коэффициенты
25
Галь
Джеффри
12
Линделль
Эрик
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
17
Край
Антон
16
Эрквист
Расмус
22
Салмон
Джастин
21
Карлен
Адам
9
Бертильссон
Юхан
40
Джурджич
Никола
8
Diego
Campos2
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
16
Агардиус
Виктор
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
11
Тело
Кристофер
10
Леви
Йонатан
19
Лима
Лукас
23
Сема
Майч
Дегерфорс
4-3-3
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Дегерфорс
Норрчёпинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

А
4:1
А
1:1
С
1:3
С
3:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.38
Diego Campos2 2 0.15
Джурджич Никола 1 0.08
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Эрквист Расмус 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.38
Нюман Кристоффер 5 0.38
Ортмарк Якоб 3 0.23
Daniel Eid 1 0.08
Агардиус Виктор 1 0.08
Марковик Эман 1 0.08
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Гравиус Христос 3 0
Ольссон Себастьян II 1 1
Линделль Эрик 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Diego Campos2 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Карлен Адам 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Марковик Эман 2 0
Сема Майч 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Леви Йонатан 1 0
Экполо Годсвилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
6
43%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

8
15
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
4
50%
1
7%
76-90

Пропущено

27
14
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
9
33%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
22%
2
14%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
2
7%
5
36%
61-75
6
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 7 4 1 25 - 17 25
2. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
3. АИК 13 7 3 3 18 - 15 24
4. Юргорден 13 7 3 3 26 - 10 24
5. Хаммарбю 12 6 3 3 21 - 11 21
6. Кальмар 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Гётеборг 12 6 2 4 15 - 11 20
8. Мьельбю 12 5 4 3 12 - 10 19
9. Эльфсборг 12 5 4 3 24 - 13 19
10. Норрчёпинг 1:0 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Сириус 12 5 2 5 14 - 19 17
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 12 3 3 6 11 - 16 12
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 0:1 13 2 1 10 9 - 27 7
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Норрчёпинг 1:0 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
15. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Дегерфорс 0:1 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Норрчёпинг 1:0 7 3 1 3 6 - 8 10
3. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
4. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
5. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
6. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Сириус 7 2 2 3 8 - 13 8
8. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 0:1 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Желтая карточка
    63'
    Сема Майч получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Джурджич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Ортмарк Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Агардиус Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дегерфорс
    Ничья
    Норрчёпинг
    3.50
    4.89
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дегерфорс 0:1 Норрчёпинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дегерфорс
    Норрчёпинг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     