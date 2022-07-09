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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Стрёмсгодсет
0:0
Второй тайм: 60'
Одд
0'
22' Желтая карточка
Рууд Эспен

Ход матча

22'
 
Рууд Эспен

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Одд
2.31
4.10
4.30
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
17
Гулликсен
Тобиас
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Стеневик
Халлдор
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Месик
Иван
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
15
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
Стрёмсгодсет
4-3-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Одд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:3
Т
1:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.43
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.36
Фрайдей Фред 2 0.14
Ипалибо Джек 2 0.14
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.07
Стенгель Херман 1 (1) 0.07
Энерсен Оле 1 0.07
Токстад Кристоффер 1 0.07
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 5 (1) 0.36
Леуритсен Тобиас 5 0.36
Рууд Эспен 2 (1) 0.14
Ингебритсен Микаэль 1 0.07
Валлем Конрад 1 0.07
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Йоргенсен Филип 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стеневик Халлдор 3 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Овусу Соломон 1 0
Месик Иван 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
5
38%
2
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
8
42%
0
0%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
18%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
6
27%
2
11%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2
Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 13 9 3 1 27 - 12 30
2. Мольде 13 8 3 2 23 - 12 27
3. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
4. Викинг 14 6 4 4 25 - 18 22
5. Стрёмсгодсет 0:0 14 6 3 5 20 - 21 21
6. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Одд 0:0 14 6 1 7 14 - 19 19
9. Русенборг 12 4 6 2 20 - 15 18
10. Хам-Кам 12 3 7 2 17 - 14 16
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 12 3 2 7 7 - 20 11
16. Кристиансунд 10 0 1 9 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
3. Мольде 7 4 1 2 14 - 9 13
4. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
5. Стрёмсгодсет 0:0 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
11. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
12. Одд 0:0 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Волеренга 5 2 1 2 4 - 7 7
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Одд 0:0 7 3 1 3 4 - 6 10
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Стрёмсгодсет 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
10. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 5 0 1 4 2 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Одд
2.31
4.10
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Одд онлайн

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