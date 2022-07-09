Стадион: Мариенлист Зрители: 4461
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Нападающий
-
84 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Одд
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.43
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.36
|Фрайдей Фред
|2
|0.14
|Ипалибо Джек
|2
|0.14
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.07
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.07
|Энерсен Оле
|1
|0.07
|Токстад Кристоффер
|1
|0.07
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.36
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.36
|Рууд Эспен
|2 (1)
|0.14
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.07
|Валлем Конрад
|1
|0.07
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Рууд Эспен
|3
|0
|Евтович Милан
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
5
38%
2
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
8
42%
0
0%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
18%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
6
27%
2
11%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2
Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|13
|9
|3
|1
|27 - 12
|30
|2.
|Мольде
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|3.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|4.
|Викинг
|14
|6
|4
|4
|25 - 18
|22
|5.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|6.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|9.
|Русенборг
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|10.
|Хам-Кам
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|12
|3
|2
|7
|7 - 20
|11
|16.
|Кристиансунд
|10
|0
|1
|9
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|3.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|4.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|5.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|11.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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