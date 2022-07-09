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Польша: Суперкубок

2022-2023

Стадион:
Лех
0:1
Второй тайм: 50'
Ракув
0'
8' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
8' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
29' Желтая карточка
Лидерман Бен
0:1
43' Гол
Раковитан Богдан
45' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
47' Желтая карточка
Квеквескири Ника
48' Желтая карточка
Иви Лопес
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
30
Квеквескири
Ника
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
17
Шимчак
Филип
14
Цитаишвили
Георгий
90
Собех
Артур
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
Лех
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лех
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раковитан Богдан 1 1

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 1 0

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1
Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0
Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0
Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Иви Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Квеквескири Ника получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Цитаишвили Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Богдан Раковитан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Лидерман Бен получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Ракув
3.60
3.45
2.44
Все Коэффициенты
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