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Кубок Pari Премьер

Зенит
0:0
Первый тайм: 3'
Пари Нижний Новгород
0'
«Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Пари НН...
Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит...
Зенит
Пари Нижний Новгород
  •   Главный тренер: Кержаков Александр

История личных встреч

Зенит
Пари Нижний Новгород

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пари Нижний Новгород - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Пари Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пари Нижний Новгород - Зенит 1:0 Сочи - Пари Нижний Новгород 0:0 Пари Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари Нижний Новгород 2:2
Локомотив Москва - Пари Нижний Новгород 2:1 Пари Нижний Новгород - Химки 0:0 Пари Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Пари Нижний Новгород 2:0 Пари Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Пари Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Пари Нижний Новгород 3:0 Пари Нижний Новгород - Урал 1:0 Пари Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари Нижний Новгород 0:2 Факел - Пари Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Пари Нижний Новгород 0:0 Пари Нижний Новгород - Рубин 2:1 Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Пари Нижний Новгород 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари Нижний Новгород 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари Нижний Новгород 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 3'
    Слепит солнце глаза. Яркие деньки в последнее время установились в Санкт-Петербурге. Кстати говоря, фанатов на поле академии "Зенита" немало.
  • 2'
    На первых минутах встречи активнее смотрится питерский коллектив. Команда из Санкт-Петербурга спокойно перекатывает сферу с фланга на фланг и никуда не торопится.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из поединков турнира Кубок Pari Премьер 2022 сойдутся лицом к лицу игроки питерского «Зенита» и «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Академия “Зенит”».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 143
Зенит 92.3% (132)
X 5.6% (8)
Пари Нижний Новгород 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Пари Нижний Новгород
8.90
6.20
8.70
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Где смотреть матч Зенит 0:0 Пари Нижний Новгород онлайн

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Прогнозы на матч Зенит 0:0 Пари Нижний Новгород

Исход игры
Зенит
91.4% (138)
Ничья
6.6% (10)
Пари Нижний Новгород
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
42.98% (49)
Нет
57.02% (65)
Популярный счёт
2:0 Зенит
31.1% (47)
2:1 Зенит
16.6% (25)
3:1 Зенит
11.3% (17)
1:0 Зенит
6% (9)
3:0 Зенит
3.3% (5)
4:1 Зенит
2% (3)
4:0 Зенит
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Зенит
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