0:0
Первый тайм: 3'
0'
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
Зенит
Пари Нижний Новгород
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пари Нижний Новгород - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Пари Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пари Нижний Новгород - Зенит 1:0 Сочи - Пари Нижний Новгород 0:0 Пари Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари Нижний Новгород 2:2
Локомотив Москва - Пари Нижний Новгород 2:1 Пари Нижний Новгород - Химки 0:0 Пари Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Пари Нижний Новгород 2:0 Пари Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Пари Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Пари Нижний Новгород 3:0 Пари Нижний Новгород - Урал 1:0 Пари Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари Нижний Новгород 0:2 Факел - Пари Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Пари Нижний Новгород 0:0 Пари Нижний Новгород - Рубин 2:1 Пари Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Пари Нижний Новгород
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари Нижний Новгород
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари Нижний Новгород
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Пари Нижний Новгород
Исход игры
Зенит
91.4% (138)
Ничья
6.6% (10)
Пари Нижний Новгород
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
42.98% (49)
Нет
57.02% (65)
Популярный счёт
2:0 Зенит
31.1% (47)
2:1 Зенит
16.6% (25)
3:1 Зенит
11.3% (17)
1:0 Зенит
6% (9)
3:0 Зенит
3.3% (5)
4:1 Зенит
2% (3)
4:0 Зенит
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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