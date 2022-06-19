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Кубок Pari Премьер

Зенит
 
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Пари НН
«Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Пари НН...
Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит...
Прогнозы 72
Зенит 95.8% (69)
X 2.8% (2)
Пари НН 1.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Пари НН
7.20
4.94
7.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Зенит
Пари НН

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2
Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари НН 0:2 Факел - Пари НН 0:0 Краснодар - Пари НН 0:0 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Крылья Советов 0:0
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2022, осталось 2 дня 11 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Зенит 95.8% (69)
    X 2.8% (2)
    Пари НН 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Пари НН
    7.20
    4.94
    7.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зенит - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Пари НН

    Исход игры
    Зенит
    95.8% (69)
    Ничья
    2.8% (2)
    Пари НН
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (32)
    Меньше
    51.52% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    46.97% (31)
    Нет
    53.03% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    40.3% (29)
    2:1 Зенит
    25% (18)
    3:1 Зенит
    15.3% (11)
    1:0 Зенит
    5.6% (4)
    4:0 Зенит
    2.8% (2)
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    Зенит
    Пари НН
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