История личных встреч
Зенит
Пари НН
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0
Пари НН
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2
Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари НН 0:2 Факел - Пари НН 0:0 Краснодар - Пари НН 0:0 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Крылья Советов 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Зенит - Пари НН
Исход игры
Зенит
95.8% (69)
Ничья
2.8% (2)
Пари НН
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (32)
Меньше
51.52% (34)
Обе команды забьют
Да
46.97% (31)
Нет
53.03% (35)
Популярный счёт
2:0 Зенит
40.3% (29)
2:1 Зенит
25% (18)
3:1 Зенит
15.3% (11)
1:0 Зенит
5.6% (4)
4:0 Зенит
2.8% (2)
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