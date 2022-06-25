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  3. Кубок Pari Премьер 2022

Кубок Pari Премьер

Сочи
0:0
Второй тайм: 65'
Зенит
0'
ВАР отменяет пенальти в ворота «...
Ушатов попадает в перекладину (в...
Прогнозы 152
Сочи 13.2% (20)
X 22.4% (34)
Зенит 64.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Зенит
4.90
4.40
4.40
Все Коэффициенты
Новости
Сочи
Зенит

История личных встреч

Сочи
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6
Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 2 1 1 0 1 - 1 3
2. Сочи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
4. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 1 1 0 0 1 - 1 2
2. Сочи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Георгий Мелкадзе!
    Кержаков вбросил мяч от ворот рукой налево, Кузяев попал под давление и отдал пас Кравцову, тот потерял мяч. Далее Жоаозиньо навесил, а Мелкадзе головой красиво по дуге отправил мяч в правую девятку.
  • Описание гола
    73'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Зелимхан Бакаев!
    Шипунов обрезался в центре поля, пошла быстрая атака "Зенита". Бакаев прокинул мяч мимо Цаллагова после паса Кузяева и примерно с правого угла вратарской поразил низом дальний угол.
  • 71'
    Скроботов откликнулся на подачу с угла поля и несильно ударил головой выше створа.
  • Угловой
    71'
    Бакаев подал корнер, кто-то пробил мимо створа. Судья показал, что нужен новый угловой.
  • Угловой
    70'
    Удар Вендела заблокирован, "Зенит" исполнит угловой с левого края.
  • Фол, нарушение
    69'
    Против Малкома нарушены правила в центре поля. Много стало фолов, игра разбилась на эпизоды.
  • 68'
    Пауза на водопой.
  • 67'
    Сам же "Жорик" навесил с корнера, и Миладинович головой пробил гораздо выше створа в борьбе с Чистяковым.
  • Угловой
    66'
    Атаку провели сочинцы, Жоаозиньо заработал угловой на правом полуфланге.
  • Фол, нарушение
    65'
    Егор Пруцев допустил мелкий фол в середине поля.
  • 64'
    "Зенит" владеет территорией, но на счёте это никак не отражается, и явных моментов не возникает.
  • Офсайд
    63'
    Бакаев и Кузяев неудачно разыграли корнер на правом фланге - офсайд.
  • Угловой
    63'
    Бакаев из-под ног Дугласа Сантоса выбил мяч на угловой.
  • Замена
    62'
    Замены у "Зенита": Ерохин вместо Ивана Сергеева, Скроботов вместо Дугласа Сантоса, Зелимхан Бакаев вместо Клаудиньо.
  • 61'
    2690 зрителей присутствуют на этом матче, объявил диктор стадиона. 
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    • 61'
      Макарчук с левого фланга прострелил в руки Кержакова.
    • 60'
      Вендел отобрал мяч у Шипунова и уже в пределах штрафной поделился мячом с Клаудиньо, который пробил тоже выше створа.
    • 60'
      Малком с подступов к штрафной запустил мяч над перекладиной ворот Заболотного.
    • 58'
      Жоаозиньо сохранил мяч впереди на левом фланге в жёсткой борьбе с Барриосом, однако затем сочинцы упустили владение.
    • 56'
      Малком исполнил удар с правого полуфланга через себя, это получилась свечка, и мяч не приземлился в створ.
    • 55'
      Малком с Кузяевым обыгрались на левом фланге, последовала подача на дальнюю штангу, а там Клаудиньо не удалось пробить, поскольку его опередил Маргасов.
    • Фол, нарушение
      54'
      Теперь Мелкадзе допустил небольшой фол против Чистякова.
    • 53'
      Клаудиньо упал в левой части чужой штрафной, но пенальти не заработал.
    • Фол, нарушение
      53'
      Против Клаудиньо мелко нарушены правила в середине поля.
    • 52'
      Сочинцы подали из глубины со штрафного, питерцы легко отбились.
    • Фол, нарушение
      51'
      Чистяков завалил на газон Мелкадзе на своей половине.
    • Желтая карточка
      50'
      Егор Пруцев на чужой половине сфолил против Кузяева и получил жёлтую карточку.
    • 49'
      Солнце уже почти село, так что теперь оно никому на поле не мешает.
    • 47'
      "Зенит" проводит позиционные атаки на старте второй половины встречи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Замены у "Зенита": Михаил Кержаков вместо Одоевского, Алип вместо Адамова, Барриос вместо Кругового, Чистяков вместо Вендела, Кравцов вместо Мостового.
    • Замена
      Замены у "Сочи": Заболотный вместо Адамова, Мещанинов вместо Дркушича, Родригао вместо Юрганова, Жоаозиньо вместо Сарвели, Макарчук вместо Терехова, Шипунов вместо Бурмистрова, Миладинович вместо Ангбана, Цаллагов вместо Батырева, Маргасов вместо Заики, Егор Пруцев вместо Ушатова.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Корнер "Зенита" ни к чему опасному не привёл. Прозвучал свисток на перерыв. 0:0.
    • Угловой
      45'
      Сочинцы потеряли мяч на своей половине, Иван Сергеев попробовал прострелить справа, и мяч ушёл на угловой от Ангбана.
    • 45'
      Терехов напрямую со штрафного послал мяч в сетку с внешней стороны (слева).
    • Желтая карточка
      45'
      Кузяев нарушил правила перед своей штрафной на Терехове и получил жёлтую карточку, что стало для Далера неожиданностью.
    • Фол, нарушение
      45'
      Сарвели наступил на ногу Адамову в середине поля.
    • Дополнительное время
      45'
      +4 минуты.
    • 45'
      Круговой с левого фланга безадресно доставил мяч в штрафную, он ушёл за лицевую.
    • Фол, нарушение
      45'
      Заика остановил в центре поля Мостового с нарушением правил, толкнув того в бок.
    • 44'
      Бурмистров нанёс удар с правого полуфланга с близкой дистанции, мяч поймал Одоевский.
    • Фол, нарушение
      43'
      Решение судьи - пенальти "Сочи" отменён из-за игры Батырева рукой.
    • Видеоповтор
      42'
      Главный арбитр Павел Шадыханов пошёл смотреть ВАР.
    • 41'
      Показали повтор в трансляции, там за несколько секунд до падения Терехова мяч попал в руку Батыреву.
    • Пенальти!
      40'
      Пенальти в ворота "Зенита". Терехов упал в левой части чужой штрафной, его ударил по ноге Клаудиньо.
    • Замена
      39'
      Замена в составе "Сочи": Мелкадзе вместо Мартового.
    • Опасный момент
      39'
      Кузяев справа с острого угла отправил мяч мимо створа.
    • 38'
      Говорят, готовится скорая замена у команды "Сочи", Мелкадзе появится.
    • Травма, повреждение
      37'
      Круговой держится за голову, от него недавно отмахнулся Заика.
    • 36'
      В последнюю пару-тройку минут "сине-бело-голубые" достаточно близки к забитому голу.
    • 35'
      Прострел питерцев с правой стороны, рикошет, и никого нет на подборе, чтобы пробить по воротам. Чуть позже были заблокированы два удара "Зенита". Кузяев, кстати, попал в верхнюю часть руки Дркушича.
    • 34'
      "Зенит" сейчас обкладывает чужую штрафную, катая мяч по её периметру.
    • Штанга
      33'
      Ушатов принял закидушку на правом полуфланге, убрал Сантоса и угодил в дальнюю крестовину.
    • 32'
      Круговой закрутил мяч с левой в створ с дальней дистанции - Адамов нормально справился.
    • 32'
      Активный Малком выполнил кросс с левого фланга, и Иван Сергеев с линии вратарской в противоборстве с Дркушичем головой послал мяч значительно левее створа.
    • 31'
      Питерцы совершили отбор в середине поля, Малком забросил с правой стороны на левый край вратарской, а там Мостовой произвёл неудачную обработку, и мяч оказался в руках Адамова. 
    • 29'
      Напомним, что в случае ничьей по истечении 90 минут будет назначена серия пенальти, как у "Зенита" уже было с "Пари НН".
    • Фол, нарушение
      28'
      Мостовой на левом фланге на чужой половине ударил по ноге Дркушичу.
    • 27'
      Адамов вступил в дело, отбив в сторону обводящий удар Малкома из зоны правого инсайда.
    • 25'
      Свисток на водопой.
    • 25'
      Кузяев примерно с линии штрафной послал кручёный мяч над перекладиной.
    • 23'
      Пока что обеим командам не хватает выверенных действий в смысле так называемой последней передачи.
    • 22'
      Батырев закинул в штрафную на Ушатова, который не смог подцепить мяч, ставший добычей Одоевского. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Сутормин прихватил Батырева около чужой штрафной.
    • 21'
      Круговой, отдавая пас влево Мостовому, допустил техническую ошибку и отправил мяч за пределы поля.
    • 20'
      Теперь защитой сочинцев скорректирован прострел Мостового, мяч не дошёл ни до кого из зенитовцев.
    • 20'
      Круговой навесил с левого фланга к дальней штанге, мяч выбил ногой защитник черноморской команды.
    • 19'
      Заброс сочинцев вперёд по центру, и Адамов головой сбрасывает мяч назад Одоевскому.
    • 18'
      Характер игры изменился по сравнению с первыми несколькими минутами, теперь питерцы действуют первым номером с позиционными атаками.
    • 17'
      Подавляющее преимущество в болельщицкой поддержке с трибун, конечно, же у "Зенита". Фаны "сине-бело-голубых" заряжают свои привычные кричалки.
    • Опасный момент
      16'
      "Зенит" разыграл угловой на правом фланге, Малком вырезал подачу, и Адамов с лёта отправил мяч рядом с правой штангой.
    • Угловой
      15'
      Иван Сергеев получил проникающий пас и пробил было в правый угол, но от Родригао мяч отскочил на корнер.
    • 14'
      Это матч двух лучших команд чемпионата России по итогам прошлого сезона. "Зенит" тогда стал первым в таблице, а "Сочи" - вторым.
    • 13'
      Неплохо смотрятся команды для товарищеского матча, нормальный футбол презентуется зрителям.
    • Опасный момент
      12'
      Бурмистров с дальней дистанции приложился в левый угол, и Одоевскому пришлось прыгать, чтобы отбить мяч.
    • 11'
      Высокий прессинг применяют зенитовцы. Клаудиньо поддавил в этом плане на Бурмистрова, однако тот не дрогнул.
    • 10'
      Круговой сохранил мяч на левом полуфланге, но навесить в штрафную ему не позволили игроки "Сочи".
    • 9'
      Родригао в центре поля выиграл мяч у Сергеева, но завершилась атака "Сочи" бесславным забросом вперёд за пределы поля.
    • 8'
      Круговой сделал подачу с левого фланга, уже упустив мяч за лицевую линию, что не осталось без внимания судей.
    • Офсайд
      7'
      Мостовой принял мяч на левом краю и был вынужден разочароваться офсайдом. Кстати, раньше Андрей играл как раз за "Сочи".
    • 6'
      Подача зенитовцев с правого фланга - защитник черноморцев выбивает мяч головой.
    • 5'
      Сочинцы больше держат мяч на старте встречи. Но сейчас питерцы попрессинговали и заработали аут на чужой половине.
    • 4'
      Формально хозяином матча является "Сочи", но по факту дома играет "Зенит". Поэтому мы не будем называть ту или иную команду хозяевами или гостями. Чтобы не было путаницы. 
    • 3'
      Солнце освещает половину поля стадиона "Смена", так что кому-то из футболистов оно может бить в глаза.
    • 2'
      На первых минутах наблюдается сумбурная игра в центре поля, никакими опасными моментами не пахнет.
    • 2'
      "Зенит" вышел в полностью белой форме, а "Сочи" играет в салатово-чёрных цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал.
    • До матча
    • Всем привет! В товарищеском матче на Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге встретятся "Сочи" и "Зенит". Текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 152
    Сочи 13.2% (20)
    X 22.4% (34)
    Зенит 64.5% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Зенит
    4.90
    4.40
    4.40
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    Где смотреть матч Сочи 0:0 Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Зенит

    Исход игры
    Сочи
    13.2% (20)
    Ничья
    22.4% (34)
    Зенит
    64.5% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (77)
    Меньше
    31.25% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    84.82% (95)
    Нет
    15.18% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    32.2% (49)
    1:1 Ничья
    13.2% (20)
    2:2 Ничья
    4.6% (7)
    1:3 Зенит
    4.6% (7)
    2:1 Сочи
    3.9% (6)
    2:3 Зенит
    3.3% (5)
    0:2 Зенит
    3.3% (5)
    0:1 Зенит
    3.3% (5)
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    Сочи
    Зенит
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