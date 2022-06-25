Против Малкома нарушены правила в центре поля. Много стало фолов, игра разбилась на эпизоды.

Бакаев подал корнер, кто-то пробил мимо створа. Судья показал, что нужен новый угловой.

Скроботов откликнулся на подачу с угла поля и несильно ударил головой выше створа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Зелимхан Бакаев! Шипунов обрезался в центре поля, пошла быстрая атака "Зенита". Бакаев прокинул мяч мимо Цаллагова после паса Кузяева и примерно с правого угла вратарской поразил низом дальний угол.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Георгий Мелкадзе! Кержаков вбросил мяч от ворот рукой налево, Кузяев попал под давление и отдал пас Кравцову, тот потерял мяч. Далее Жоаозиньо навесил, а Мелкадзе головой красиво по дуге отправил мяч в правую девятку.

2690 зрителей присутствуют на этом матче, объявил диктор стадиона.

Бакаев и Кузяев неудачно разыграли корнер на правом фланге - офсайд.

"Зенит" владеет территорией, но на счёте это никак не отражается, и явных моментов не возникает.

Сам же "Жорик" навесил с корнера, и Миладинович головой пробил гораздо выше створа в борьбе с Чистяковым.

Сочинцы подали из глубины со штрафного, питерцы легко отбились.

Против Клаудиньо мелко нарушены правила в середине поля.

Клаудиньо упал в левой части чужой штрафной, но пенальти не заработал.

Теперь Мелкадзе допустил небольшой фол против Чистякова.

Малком с Кузяевым обыгрались на левом фланге, последовала подача на дальнюю штангу, а там Клаудиньо не удалось пробить, поскольку его опередил Маргасов.

Малком исполнил удар с правого полуфланга через себя, это получилась свечка, и мяч не приземлился в створ.

Жоаозиньо сохранил мяч впереди на левом фланге в жёсткой борьбе с Барриосом, однако затем сочинцы упустили владение.

Малком с подступов к штрафной запустил мяч над перекладиной ворот Заболотного.

Вендел отобрал мяч у Шипунова и уже в пределах штрафной поделился мячом с Клаудиньо, который пробил тоже выше створа.

Макарчук с левого фланга прострелил в руки Кержакова.

"Зенит" проводит позиционные атаки на старте второй половины встречи.

Солнце уже почти село, так что теперь оно никому на поле не мешает.

Егор Пруцев на чужой половине сфолил против Кузяева и получил жёлтую карточку.

Чистяков завалил на газон Мелкадзе на своей половине.

Первый тайм

— Корнер "Зенита" ни к чему опасному не привёл. Прозвучал свисток на перерыв. 0:0.

45' Сочинцы потеряли мяч на своей половине, Иван Сергеев попробовал прострелить справа, и мяч ушёл на угловой от Ангбана.

45' Терехов напрямую со штрафного послал мяч в сетку с внешней стороны (слева).

45' Кузяев нарушил правила перед своей штрафной на Терехове и получил жёлтую карточку, что стало для Далера неожиданностью.

45' Сарвели наступил на ногу Адамову в середине поля.

45' +4 минуты.

45' Круговой с левого фланга безадресно доставил мяч в штрафную, он ушёл за лицевую.

45' Заика остановил в центре поля Мостового с нарушением правил, толкнув того в бок.

44' Бурмистров нанёс удар с правого полуфланга с близкой дистанции, мяч поймал Одоевский.

43' Решение судьи - пенальти "Сочи" отменён из-за игры Батырева рукой.

42' Главный арбитр Павел Шадыханов пошёл смотреть ВАР.

41' Показали повтор в трансляции, там за несколько секунд до падения Терехова мяч попал в руку Батыреву.

40' Пенальти в ворота "Зенита". Терехов упал в левой части чужой штрафной, его ударил по ноге Клаудиньо.

39' Замена в составе "Сочи": Мелкадзе вместо Мартового.

39' Кузяев справа с острого угла отправил мяч мимо створа.

38' Говорят, готовится скорая замена у команды "Сочи", Мелкадзе появится.

37' Круговой держится за голову, от него недавно отмахнулся Заика.

36' В последнюю пару-тройку минут "сине-бело-голубые" достаточно близки к забитому голу.

35' Прострел питерцев с правой стороны, рикошет, и никого нет на подборе, чтобы пробить по воротам. Чуть позже были заблокированы два удара "Зенита". Кузяев, кстати, попал в верхнюю часть руки Дркушича.

34' "Зенит" сейчас обкладывает чужую штрафную, катая мяч по её периметру.

33' Ушатов принял закидушку на правом полуфланге, убрал Сантоса и угодил в дальнюю крестовину.

32' Круговой закрутил мяч с левой в створ с дальней дистанции - Адамов нормально справился.

32' Активный Малком выполнил кросс с левого фланга, и Иван Сергеев с линии вратарской в противоборстве с Дркушичем головой послал мяч значительно левее створа.

31' Питерцы совершили отбор в середине поля, Малком забросил с правой стороны на левый край вратарской, а там Мостовой произвёл неудачную обработку, и мяч оказался в руках Адамова.

29' Напомним, что в случае ничьей по истечении 90 минут будет назначена серия пенальти, как у "Зенита" уже было с "Пари НН".

28' Мостовой на левом фланге на чужой половине ударил по ноге Дркушичу.

27' Адамов вступил в дело, отбив в сторону обводящий удар Малкома из зоны правого инсайда.

25' Свисток на водопой.

25' Кузяев примерно с линии штрафной послал кручёный мяч над перекладиной.

23' Пока что обеим командам не хватает выверенных действий в смысле так называемой последней передачи.

22' Батырев закинул в штрафную на Ушатова, который не смог подцепить мяч, ставший добычей Одоевского.

21' Сутормин прихватил Батырева около чужой штрафной.

21' Круговой, отдавая пас влево Мостовому, допустил техническую ошибку и отправил мяч за пределы поля.

20' Теперь защитой сочинцев скорректирован прострел Мостового, мяч не дошёл ни до кого из зенитовцев.

20' Круговой навесил с левого фланга к дальней штанге, мяч выбил ногой защитник черноморской команды.

19' Заброс сочинцев вперёд по центру, и Адамов головой сбрасывает мяч назад Одоевскому.

18' Характер игры изменился по сравнению с первыми несколькими минутами, теперь питерцы действуют первым номером с позиционными атаками.

17' Подавляющее преимущество в болельщицкой поддержке с трибун, конечно, же у "Зенита". Фаны "сине-бело-голубых" заряжают свои привычные кричалки.

16' "Зенит" разыграл угловой на правом фланге, Малком вырезал подачу, и Адамов с лёта отправил мяч рядом с правой штангой.

15' Иван Сергеев получил проникающий пас и пробил было в правый угол, но от Родригао мяч отскочил на корнер.

14' Это матч двух лучших команд чемпионата России по итогам прошлого сезона. "Зенит" тогда стал первым в таблице, а "Сочи" - вторым.

13' Неплохо смотрятся команды для товарищеского матча, нормальный футбол презентуется зрителям.

12' Бурмистров с дальней дистанции приложился в левый угол, и Одоевскому пришлось прыгать, чтобы отбить мяч.

11' Высокий прессинг применяют зенитовцы. Клаудиньо поддавил в этом плане на Бурмистрова, однако тот не дрогнул.

10' Круговой сохранил мяч на левом полуфланге, но навесить в штрафную ему не позволили игроки "Сочи".

9' Родригао в центре поля выиграл мяч у Сергеева, но завершилась атака "Сочи" бесславным забросом вперёд за пределы поля.

8' Круговой сделал подачу с левого фланга, уже упустив мяч за лицевую линию, что не осталось без внимания судей.

7' Мостовой принял мяч на левом краю и был вынужден разочароваться офсайдом. Кстати, раньше Андрей играл как раз за "Сочи".

6' Подача зенитовцев с правого фланга - защитник черноморцев выбивает мяч головой.

5' Сочинцы больше держат мяч на старте встречи. Но сейчас питерцы попрессинговали и заработали аут на чужой половине.

4' Формально хозяином матча является "Сочи", но по факту дома играет "Зенит". Поэтому мы не будем называть ту или иную команду хозяевами или гостями. Чтобы не было путаницы.

3' Солнце освещает половину поля стадиона "Смена", так что кому-то из футболистов оно может бить в глаза.

2' На первых минутах наблюдается сумбурная игра в центре поля, никакими опасными моментами не пахнет.

2' "Зенит" вышел в полностью белой форме, а "Сочи" играет в салатово-чёрных цветах.