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Кубок Pari Премьер

Сочи
 
Позже
Зенит

История личных встреч

Сочи
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6
Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 1 - 1 2
2. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 1 - 1 2
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Сочи 11.9% (8)
    X 25.4% (17)
    Зенит 62.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Зенит
    5.90
    4.30
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сочи - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи - Зенит

    Исход игры
    Сочи
    11.9% (8)
    Ничья
    25.4% (17)
    Зенит
    62.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.13% (44)
    Меньше
    27.87% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.25% (52)
    Нет
    14.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    37.3% (25)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    2:2 Ничья
    10.4% (7)
    2:3 Зенит
    6% (4)
    1:3 Зенит
    6% (4)
    1:0 Сочи
    4.5% (3)
    0:2 Зенит
    4.5% (3)
    2:1 Сочи
    3% (2)
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    Сочи
    Зенит
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