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Кубок Pari Премьер

ЦСКА Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 179
ЦСКА Москва 25.1% (45)
X 21.8% (39)
Зенит 53.1% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Зенит
3.90
3.90
3.50
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Новости
ЦСКА Москва
Зенит

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

37 матчей

21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.8%
40.5%
48.7%
4 победы 15 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 1 0.5
Малком Филипе 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1
Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2 2 0 0 2 - 2 4
2. Сочи 1 0 0 1 1 - 1 1
3. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
4. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 1 - 1 2
2. Сочи 1 0 0 1 1 - 1 1
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 1 - 1 2
2. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из поединков турнира Кубок Pari Премьер 2022 сойдутся лицом к лицу игроки столичного ЦСКА и питерского "Зенита". Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Академия “Зенит”».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2022, осталось 11 минут.



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Прогнозы 179
ЦСКА Москва 25.1% (45)
X 21.8% (39)
Зенит 53.1% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Зенит
3.90
3.90
3.50
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Новости
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Зенит онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

Исход игры
ЦСКА Москва
27.7% (53)
Ничья
20.9% (40)
Зенит
51.3% (98)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (65)
Меньше
41.96% (47)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:2 Зенит
20.4% (39)
1:1 Ничья
13.6% (26)
0:1 Зенит
7.9% (15)
2:1 ЦСКА Москва
5.2% (10)
2:2 Ничья
3.7% (7)
1:3 Зенит
3.1% (6)
0:2 Зенит
1.6% (3)
1:0 ЦСКА Москва
1% (2)
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