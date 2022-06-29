ЦСКА Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из поединков турнира Кубок Pari Премьер 2022 сойдутся лицом к лицу игроки столичного ЦСКА и питерского "Зенита". Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Академия “Зенит”».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!