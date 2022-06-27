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История личных встреч
ЦСКА Москва
Зенит
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
37 матчей
21.6%
24.3%
54.1%
8 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
10.8%
40.5%
48.7%
4 победы 15 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|1
|0.5
|Малком Филипе
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1
Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|2 - 2
|4
|2.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|4.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
23.5% (19)
Ничья
21% (17)
Зенит
55.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (45)
Меньше
30.77% (20)
Обе команды забьют
Да
84.62% (55)
Нет
15.38% (10)
Популярный счёт
1:2 Зенит
33.3% (27)
1:1 Ничья
12.3% (10)
2:1 ЦСКА Москва
12.3% (10)
0:1 Зенит
6.2% (5)
2:2 Ничья
6.2% (5)
0:2 Зенит
2.5% (2)
1:0 ЦСКА Москва
2.5% (2)
1:3 Зенит
2.5% (2)
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