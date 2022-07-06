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  3. Кубок Pari Премьер 2022

Кубок Pari Премьер

Сочи
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 62
Сочи 53.2% (33)
X 24.2% (15)
ЦСКА Москва 22.6% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
3.00
3.85
2.34
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелкадзе Георгий 1 0.5
Шипунов Тимофей 1 0.5
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 1 1
Заболотный Антон 1 0
Ермаков Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0
ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 3 3 0 0 5 - 2 7
2. Пари НН 3 1 0 2 4 - 2 5
3. Сочи 2 1 0 1 2 - 2 3
4. ЦСКА Москва 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 1 1 0 0 1 - 1 2
2. Сочи 1 0 0 1 1 - 1 1
3. Пари НН 1 0 0 1 1 - 1 1
4. ЦСКА Москва 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2 2 0 0 4 - 1 5
2. Пари НН 2 1 0 1 3 - 1 4
3. Сочи 1 1 0 0 1 - 1 2
4. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2022, осталось 1 день 9 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Сочи 53.2% (33)
    X 24.2% (15)
    ЦСКА Москва 22.6% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.00
    3.85
    2.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сочи - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    53.2% (33)
    Ничья
    24.2% (15)
    ЦСКА Москва
    22.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    35.5% (22)
    1:1 Ничья
    21% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    9.7% (6)
    1:2 ЦСКА Москва
    4.8% (3)
    2:0 Сочи
    3.2% (2)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
    1:0 Сочи
    3.2% (2)
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    Сочи
    ЦСКА Москва
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