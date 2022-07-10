Стадион: Exploria Stadium
0:0
Первый тайм: 35'
0'
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Adam Grinwis
-
27 Jack Lynn
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
12 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
39 Shaan Hundal
-
-
45 Ryan Sailor
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Орландо Сити
Интер Майами
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.37
|Торрес Факундо
|3
|0.16
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.16
|Урсо Жуниор
|2
|0.11
|Тейшейра Руан
|2
|0.11
|Моутинью Жоау
|2
|0.11
|Янссон Робин
|1
|0.05
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Шлегель Родриго
|1
|0.05
|Мишель Бенжи
|1
|0.05
|Перейра Маурисио
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.44
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.11
|Тейлор Роберт
|2
|0.11
|Васильев Индиана
|2
|0.11
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Лоу Дэмион
|1
|0.06
|Робинсон Робби
|1
|0.06
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Маквей Кристофер
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|8
|0
|Лоу Дэмион
|5
|1
|Jean Mota
|4
|1
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
5
36%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
6
33%
16-30
7
30%
3
17%
31-45
7
30%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Пропущено
28
26
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
11%
4
15%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
5
18%
7
27%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 28
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|5
|5
|23 - 22
|32
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|19
|6
|4
|9
|24 - 25
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|11.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Интер Майами
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|11.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию