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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
1:0
Конец матча
Интер Майами
0'
45' Желтая карточка
Смит Кайл
52' Желтая карточка
Дюк Брайс
1:0
90' Гол в свои ворота
Лоу Дэмион
90'+5
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Cesar
Araujo
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
9
Кара
Эркан
27
Коллендер
Дрейк
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
2
Йедлин
Деандре
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
17
Васильев
Индиана
22
Дюк
Брайс
9
Кампана
Леонардо
Орландо Сити
4-1-4-1
Интер Майами
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
Интер Майами

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.37
Торрес Факундо 3 0.16
Пато Алешандре 3 (1) 0.16
Урсо Жуниор 2 0.11
Тейшейра Руан 2 0.11
Моутинью Жоау 2 0.11
Янссон Робин 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Шлегель Родриго 1 0.05
Мишель Бенжи 1 0.05
Перейра Маурисио 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.44
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.11
Тейлор Роберт 2 0.11
Васильев Индиана 2 0.11
Ласситер Ариэль 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Лоу Дэмион 1 0.06
Робинсон Робби 1 0.06
Йедлин Деандре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Jean Mota 0 0
Маквей Кристофер 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 4 1
Смит Кайл 4 0
Моутинью Жоау 3 0
Гальесе Педро 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 8 0
Лоу Дэмион 5 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Дюк Брайс 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
5
36%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
30%
1
7%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
6
32%
16-30
7
30%
3
16%
31-45
7
30%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
2
9%
6
32%
76-90

Пропущено

29
26
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
10%
4
15%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
1
3%
2
8%
31-45
7
24%
3
12%
46-60
5
17%
7
27%
61-75
9
31%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 19 8 4 7 24 - 28 28
6. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
7. Цинциннати 19 7 5 7 30 - 33 26
8. Коламбус Кру 17 6 7 4 23 - 18 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Интер Майами 18 6 4 8 18 - 27 22
11. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
12. Торонто 19 5 4 10 26 - 36 19
13. Чикаго Файр 19 4 5 10 18 - 27 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 19 8 6 5 24 - 24 30
4. Даллас 19 7 7 5 30 - 23 28
5. Нэшвилл 19 7 6 6 25 - 25 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 19 6 4 9 24 - 25 22
12. Колорадо Рэпидс 18 5 5 8 21 - 26 20
13. Спортинг Канзас-Сити 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
7. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Чикаго Файр 9 3 3 3 9 - 8 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
7. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
9. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
10. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
11. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Коламбус Кру 10 3 5 2 13 - 13 14
5. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Смит Кайл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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