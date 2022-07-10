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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
1:0
Второй тайм: 79'
Эстерсунд
0'
1:0
2' Гол
Бук Робин
27' Желтая карточка
Сабастин Уче
43' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
43' Желтая карточка
Kevin Jablinski
1
Якобссон
Феликс
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
17
Эдквист
Адриан
5
Фендрих
Фредрик
8
Барни
Юнес
28
Anas
Al
Asbahi
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
4
Peter
Amoran
16
Сивертсен
Эрленд
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
25
Mansour
Sinyan
28
Аджумани
Янник
9
Jordan
Attah
Kadiri
19
Сабастин
Уче
Йёнчёпинг
3-5-2
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эстерсунд

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
А
1:1
А
1:0
К
1:0
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.31
Николич Марко 3 0.23
Нордстрем Элиас 3 0.23
Марич Аднан 2 0.15
Гваргис Питер 2 0.15
Фазал Мохаммад 2 0.15
Моенза Малкольм 1 0.08
Эдквист Адриан 1 0.08
Ассогба Юсуф 1 0.08
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.08
Chovanie Amatkarijo 1 0.08
Бельман Хенрик 1 0.08
Фрицсон Людвиг 1 0.08
Вейлид Сесар 1 0.08
Jordan Attah Kadiri 1 0.08
Досис Николаос 1 0.08
Аджумани Янник 1 0.08
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 0
Барни Юнес 4 0
Крона Себастьян 2 1
Марич Аднан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Фендрих Фредрик 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Anas Al Asbahi 1 0
Бук Робин 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Исса Камал 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Kevin Jablinski 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Jordan Attah Kadiri 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Бельман Хенрик 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
5
36%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
21%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
1
0%
0%

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
4
21%
1
11%
76-90

Пропущено

28
23
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
11%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
2
7%
6
26%
46-60
7
25%
5
22%
61-75
7
25%
6
26%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 8 2 2 25 - 11 26
2. Браге 12 7 3 2 24 - 11 24
3. Утсиктенс 12 7 2 3 24 - 14 23
4. Сковде АИК 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Сирианска Эскильстуна 12 7 0 5 29 - 21 21
6. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
7. Треллеборг 12 6 3 3 20 - 17 21
8. Эстер 12 6 2 4 20 - 15 20
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
11. Эребру 12 5 1 6 11 - 15 16
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Йёнчёпинг 1:0 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 13 3 2 8 12 - 23 11
15. Эргрюте 12 1 5 6 16 - 24 8
16. Эстерсунд 0:1 13 1 3 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
7. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
10. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Йёнчёпинг 1:0 7 2 1 4 14 - 15 7
14. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 0:1 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
7. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
8. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
9. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
12. Эребру 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Йёнчёпинг 1:0 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 0:1 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
  • — Выход в Аллсвенскан
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Kevin Jablinski получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Эстерсунд
4.15
3.74
3.86
Все Коэффициенты
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