0'
1:0
2' ГолБук Робин
27' Желтая карточкаСабастин Уче
43' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
43' Желтая карточкаKevin Jablinski
82' Желтая карточкаБук Робин
83' Желтая карточкаJordan Attah Kadiri
90'+6
Ход матча
2'
1:0
27'
43'
43'
82'
10
Бук
Робин
19
Сабастин
Уче
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Anton Berg
-
22 Linton Ulloa
-
38 Edvin Werme
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эстерсунд
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.31
|Николич Марко
|3
|0.23
|Нордстрем Элиас
|3
|0.23
|Марич Аднан
|2
|0.15
|Гваргис Питер
|2
|0.15
|Фазал Мохаммад
|2
|0.15
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Эдквист Адриан
|1
|0.08
|Ассогба Юсуф
|1
|0.08
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.08
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.08
|Бельман Хенрик
|1
|0.08
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.08
|Вейлид Сесар
|1
|0.08
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.08
|Досис Николаос
|1
|0.08
|Аджумани Янник
|1
|0.08
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|0
|Барни Юнес
|4
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Марич Аднан
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Фендрих Фредрик
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Anas Al Asbahi
|1
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Kevin Jablinski
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Бельман Хенрик
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
21%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
1
0%
0%
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
3
15%
3
33%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
4
20%
1
11%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
2
7%
6
25%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
7
25%
6
25%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|Утсиктенс
|1:1
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|3.
|Браге
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|Сковде АИК
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|0
|5
|29 - 21
|21
|6.
|Эстер
|1:1
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|7.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|8.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Ландскруна
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|10.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|11.
|Эребру
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|15.
|Эргрюте
|12
|1
|5
|6
|16 - 24
|8
|16.
|Эстерсунд
|13
|1
|3
|9
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|3.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Хальмстад
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Утсиктенс
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|9.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|14.
|Вестерос
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Утсиктенс
|1:1
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Браге
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|12.
|Эребру
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан