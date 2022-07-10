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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
2' Гол
Бук Робин
27' Желтая карточка
Сабастин Уче
43' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
43' Желтая карточка
Kevin Jablinski
82' Желтая карточка
Бук Робин
83' Желтая карточка
Jordan Attah Kadiri
90'+6
1
Якобссон
Феликс
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
17
Эдквист
Адриан
5
Фендрих
Фредрик
8
Барни
Юнес
28
Anas
Al
Asbahi
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
4
Peter
Amoran
16
Сивертсен
Эрленд
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
25
Mansour
Sinyan
28
Аджумани
Янник
9
Jordan
Attah
Kadiri
19
Сабастин
Уче
Йёнчёпинг
3-5-2
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эстерсунд

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
А
1:1
А
1:0
К
1:0
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.31
Николич Марко 3 0.23
Нордстрем Элиас 3 0.23
Марич Аднан 2 0.15
Гваргис Питер 2 0.15
Фазал Мохаммад 2 0.15
Моенза Малкольм 1 0.08
Эдквист Адриан 1 0.08
Ассогба Юсуф 1 0.08
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.08
Chovanie Amatkarijo 1 0.08
Бельман Хенрик 1 0.08
Фрицсон Людвиг 1 0.08
Вейлид Сесар 1 0.08
Jordan Attah Kadiri 1 0.08
Досис Николаос 1 0.08
Аджумани Янник 1 0.08
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 0
Барни Юнес 4 0
Крона Себастьян 2 1
Марич Аднан 2 0
Бук Робин 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Фендрих Фредрик 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Anas Al Asbahi 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 0
Исса Камал 3 0
Фрицсон Людвиг 3 0
Kevin Jablinski 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Бельман Хенрик 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
21%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
1
0%
0%

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
3
15%
3
33%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
4
20%
1
11%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
2
7%
6
25%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
7
25%
6
25%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 8 2 2 25 - 11 26
2. Утсиктенс 1:1 13 7 3 3 25 - 15 24
3. Браге 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Сковде АИК 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Сирианска Эскильстуна 12 7 0 5 29 - 21 21
6. Эстер 1:1 13 6 3 4 21 - 16 21
7. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
8. Треллеборг 12 6 3 3 20 - 17 21
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
11. Эребру 12 5 1 6 11 - 15 16
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 13 3 2 8 12 - 23 11
15. Эргрюте 12 1 5 6 16 - 24 8
16. Эстерсунд 13 1 3 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
7. Утсиктенс 1:1 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
10. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 1:1 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
14. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 1:1 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Утсиктенс 1:1 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
7. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
8. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
9. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
12. Эребру 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Kevin Jablinski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Ламин Адам Бен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Сабастин Уче получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:0 Эстерсунд онлайн

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