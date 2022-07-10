Стадион: Wuyuan River Stadium
2:0
Второй тайм: 53'
0'
7' Желтая карточкаZhizhao Chen
17' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
1:0
23' ГолAblikim Abdusalam
2:0
29' ГолЦзяци Чжан
Ход матча
7'
17'
23'
29'
2:0
46'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
24 Yijia Li
-
-
26 Tianyu Gao
-
23 Yuhang Wu
-
-
-
-
16 Shengxin Bao
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
22 Jiaqi Han
-
24 Jianian Tang
-
41 Junjie Wu
-
30 Yajun Chen
-
27 Zhuoxuan Li
-
34 Feng Wei
-
17 Yuncheng Fu
-
40 Yang Yang
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Гуанчжоу Фули
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.4
|Мушекви Няша
|3
|0.3
|Ulrich Ewolo
|2
|0.2
|Цзяци Чжан
|1
|0.1
|Jin Cheng
|1
|0.1
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.1
|Tianyu Gao
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.1
|Tixiang Li
|1
|0.1
|Chun Lok Than
|1
|0.1
|Gong Zhang
|1
|0.1
|Chengru Wu
|1
|0.1
|Hong Gui
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|3
|0
|Zhizhao Chen
|2
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
100%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
1
7%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
20%
6
25%
31-45
3
30%
6
25%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
3
30%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|6.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Ухань Цзалл
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|14.
|Ченду Беттер Сити
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|5 - 21
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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