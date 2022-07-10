VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Выглядело как неплохой момент. Ulrich Ewolo из команды Чжэцзян Профессионал закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

44' Отличные скиллы показывает Ulrich Ewolo , обводя своих соперников

44' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Jin Cheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Поссиньоло Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Jinliang Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Yu Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

29' Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Головой пробил Поссиньоло Лукас , но голкипер отбил его в поле!

28' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ulrich Ewolo получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Г О О О О Л - Ablikim Abdusalam забивает с правой ноги!

23' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Глупую желтую получил Поссиньоло Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка

14' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Zhizhao Chen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Jin Cheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру