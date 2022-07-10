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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
2:0
Второй тайм: 53'
Гуанчжоу Фули
0'
7' Желтая карточка
Zhizhao Chen
17' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
1:0
23' Гол
Ablikim Abdusalam
2:0
29' Гол
Цзяци Чжан

Ход матча

7'
 
Zhizhao Chen
17'
Поссиньоло Лукас
 
23'
Ablikim Abdusalam
(Андрияшевич Франко)
1:0
29'
Цзяци Чжан
(Ulrich Ewolo)
2:0
46'
 
Junjie Wu
Jinliang Zhang
46'
 
Yang Yang
Yongjia Li
51'
Tianyu Gao
Ablikim Abdusalam
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Гуанчжоу Фули
1.38
5.05
9.00
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
18
Ablikim
Abdusalam
30
Мушекви
Няша
1
Yuelei
Cheng
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
16
Chun
Lok
Than
7
Jown
Cardona
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Гуанчжоу Фули

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.4
Мушекви Няша 3 0.3
Ulrich Ewolo 2 0.2
Цзяци Чжан 1 0.1
Jin Cheng 1 0.1
Ablikim Abdusalam 1 0.1
Tianyu Gao 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.1
Tixiang Li 1 0.1
Chun Lok Than 1 0.1
Gong Zhang 1 0.1
Chengru Wu 1 0.1
Hong Gui 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 3 0
Zhizhao Chen 2 0
Peng Wang 2 0
Chun Lok Than 1 0
Jown Cardona 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
100%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
24
2 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
20%
6
25%
31-45
3
30%
6
25%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
3
30%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
6. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Чжэцзян Профессионал 2:0 10 4 3 3 13 - 9 15
8. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
9. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
11. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Ченду Беттер Сити 9 1 6 2 8 - 10 9
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 16 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 0:2 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 0:2 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
6. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 2:0 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 0:2 5 0 0 5 2 - 12 0
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    • 46'
      Тактическая замена. Yongjia Li уходит с поля и его заменяет Yang Yang
    • 46'
      Тактическая замена. Jinliang Zhang уходит с поля и его заменяет Junjie Wu
    • Второй тайм начался
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    • До матча
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    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Гуанчжоу Фули
    1.38
    5.05
    9.00
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    Гуанчжоу Фули
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