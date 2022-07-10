  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
7' Желтая карточка
Zhizhao Chen
17' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
1:0
23' Гол
Ablikim Abdusalam
2:0
29' Гол
Цзяци Чжан
52' Undefined phrase: football_event_
Jihong Jiang
90'+5

Ход матча

7'
 
Zhizhao Chen
17'
Поссиньоло Лукас
 
23'
Ablikim Abdusalam
(Андрияшевич Франко)
1:0
29'
Цзяци Чжан
(Ulrich Ewolo)
2:0
46'
 
Junjie Wu
Jinliang Zhang
46'
 
Yang Yang
Yongjia Li
51'
Tianyu Gao
Ablikim Abdusalam
 
52'
 
Jihong Jiang
61'
 
Wenjie Song
Zhizhao Chen
65'
Zheng'ao Sun
Yu Dong
 
69'
 
Hong Gui
Gong Zhang
76'
 
Feng Wei
Chun Lok Than
83'
Haoran Zhong
Jin Cheng
 
83'
Di Gao
Ulrich Ewolo
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
18
Ablikim
Abdusalam
30
Мушекви
Няша
1
Yuelei
Cheng
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
16
Chun
Lok
Than
7
Jown
Cardona
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Гуанчжоу Фули

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.4
Мушекви Няша 3 0.3
Ulrich Ewolo 2 0.2
Цзяци Чжан 1 0.1
Jin Cheng 1 0.1
Ablikim Abdusalam 1 0.1
Tianyu Gao 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.1
Tixiang Li 1 0.1
Chun Lok Than 1 0.1
Gong Zhang 1 0.1
Chengru Wu 1 0.1
Hong Gui 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 3 0
Zhizhao Chen 2 0
Peng Wang 2 0
Chun Lok Than 1 0
Jown Cardona 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
12
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
100%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
26
2 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
2
20%
6
23%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
3
30%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
6. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
8. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
9. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
11. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Ченду Беттер Сити 9 1 6 2 8 - 10 9
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 16 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
6. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 2:0 Гуанчжоу Фули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     