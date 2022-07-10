Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

46' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Выглядело как неплохой момент. Ulrich Ewolo из команды Чжэцзян Профессионал закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

44' Отличные скиллы показывает Ulrich Ewolo , обводя своих соперников

44' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Jin Cheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Поссиньоло Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Мушекви Няша бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

40' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Jinliang Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Поссиньоло Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Yu Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

29' Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Головой пробил Поссиньоло Лукас , но голкипер отбил его в поле!

28' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ulrich Ewolo получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Г О О О О Л - Ablikim Abdusalam забивает с правой ноги!

23' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Глупую желтую получил Поссиньоло Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка

14' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Zhizhao Chen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Jin Cheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру