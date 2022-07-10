Стадион: Страндваллен Зрители: 4314
0'
34' Желтая карточкаKristoffer Lund Hansen
37' Желтая карточкаХалити Йетмир
1:0
40' ГолГустафссон Виктор
42' Желтая карточкаРюгор Миккель
1:1
50' ГолБенгтссон Лео
79' Желтая карточкаКричак Иван
1:2
81' ГолЮссеф Али
90'+4
Ход матча
37'
40'
1:0
42'
50'
1:1
79'
81'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
13 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Мьельбю
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
20 матчей
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|5
|0.38
|Моро Мамудо
|2
|0.15
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.15
|Густавссон Йеспер
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Густафссон Виктор
|1
|0.08
|Грасия Карлос
|1
|0.08
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|12 (2)
|0.92
|Рюгор Миккель
|4
|0.31
|Удденес Оскар
|3
|0.23
|Берггрен Густав
|2
|0.15
|Ховланд Эвен
|2
|0.15
|Садик Ибраим
|2
|0.15
|Бенгтссон Лео
|1
|0.08
|Юссеф Али
|1
|0.08
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тёрготт Блэйр
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Ларсен Ларс Олден
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Magnus Woerts
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
3
17
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
4
24%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Забито
13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
4
31%
3
11%
61-75
4
31%
5
19%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 11
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0
Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|2.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|3.
|Юргорден
|13
|7
|3
|3
|26 - 10
|24
|4.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Хаммарбю
|12
|6
|3
|3
|21 - 11
|21
|6.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|12
|5
|2
|5
|14 - 19
|17
|11.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|3
|9
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|3.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|4.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|6.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|7.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Сириус
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|11.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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