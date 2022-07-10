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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4314
Мьельбю
1:2
Конец матча
Хеккен
0'
34' Желтая карточка
Kristoffer Lund Hansen
37' Желтая карточка
Халити Йетмир
1:0
40' Гол
Густафссон Виктор
42' Желтая карточка
Рюгор Миккель
1:1
50' Гол
Бенгтссон Лео
79' Желтая карточка
Кричак Иван
1:2
81' Гол
Юссеф Али
90'+4

Ход матча

34'
 
Kristoffer Lund Hansen
37'
Халити Йетмир
 
40'
Густафссон Виктор
(Моро Мамудо)
1:0
42'
 
Рюгор Миккель
46'
 
Тёрготт Блэйр
Удденес Оскар
46'
 
Amane Romeo
Ларсен Ларс Олден
50'
1:1
Бенгтссон Лео
(Amane Romeo)
71'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Kristoffer Lund Hansen
77'
 
Юссеф Али
Бенгтссон Лео
79'
Кричак Иван
 
81'
1:2
Юссеф Али
(Густафссон Самуэль)
84'
Йоханссон Херман
Моро Мамудо
 
84'
Лёфквист Дэвид
Otto Rosengren
 
85'
 
Franklin Uchenna
Рюгор Миккель
88'
Видесхейм-Пауль Расмус
Кричак Иван
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
7
Густафссон
Виктор
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
31
Silas
Nwankwo
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
24
Ларсен
Ларс
Олден
11
Густафссон
Самуэль
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
Мьельбю
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 5 0.38
Моро Мамудо 2 0.15
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.15
Густавссон Йеспер 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Густафссон Виктор 1 0.08
Грасия Карлос 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 12 (2) 0.92
Рюгор Миккель 4 0.31
Удденес Оскар 3 0.23
Берггрен Густав 2 0.15
Ховланд Эвен 2 0.15
Садик Ибраим 2 0.15
Бенгтссон Лео 1 0.08
Юссеф Али 1 0.08
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тёрготт Блэйр 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Ларсен Ларс Олден 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Лёфквист Дэвид 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Халити Йетмир 2 0
Magnus Woerts 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Грасия Карлос 2 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Эйле Ноа 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Удденес Оскар 1 0
Kristoffer Lund Hansen 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
4
24%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Забито

13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
0
0%
5
19%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
4
31%
3
11%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 11
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0
Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
3. Юргорден 13 7 3 3 26 - 10 24
4. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Хаммарбю 12 6 3 3 21 - 11 21
6. Кальмар 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 12 6 2 4 15 - 11 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 12 5 2 5 14 - 19 17
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 12 3 3 6 11 - 16 12
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
3. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
4. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
5. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
6. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
7. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Сириус 7 2 2 3 8 - 13 8
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи
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