Стадион: OmaSP Stadion
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
24' Желтая карточкаNooa Laine
27' Желтая карточкаЭрнандес Алдайр
0:1
42' ГолМодесто Руй
1:1
51' ГолДжервис Джейк
1:2
68' ГолМодесто Руй
2:2
82' Гол в свои воротаАдамс Мохаммед
85' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
87' Желтая карточкаFlorian Krebs2
3:2
90' ГолВайнионпяя Матиас
Ход матча
24'
27'
42'
0:1
51'
1:1
68'
1:2
82'
2:2
87'
90'
23
Nooa
Laine
26
Ханнола
Пюрю
10
Diego
Rojas
47
Elias
Aijala
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Хонка
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Monreal
|3 (1)
|0.23
|Олейник Денис
|3 (2)
|0.23
|Джервис Джейк
|2
|0.15
|Хоканс Даниэль
|1
|0.08
|Rafal Wolsztynski
|1
|0.08
|Cristian Valencia III
|1
|0.08
|Тикканен Вилле
|1
|0.08
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.08
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|6
|0.46
|Модесто Руй
|3
|0.23
|Воутилайнен Джерри
|3
|0.23
|Florian Krebs2
|2
|0.15
|Янсен Кевин
|2
|0.15
|Эрнандес Алдайр
|2
|0.15
|Рале Матиас
|2
|0.15
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0.08
|Коски Вилле
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alfie Bates
|4
|0
|Данвуди Джейк
|3
|0
|Nooa Laine
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Марккула Нико
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Jose Monreal
|2
|0
|Джервис Джейк
|1
|0
|Ууситало Маркус
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Cristian Valencia III
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Florian Krebs2
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
57%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
25%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
6
32%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
4
36%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флора Таллин - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 СИК 2 Сейнейоки - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Хонка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2
Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|4:0
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|2:3
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|5.
|Ильвес
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|7.
|Оулу
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|8.
|ВПС
|13
|5
|1
|7
|28 - 18
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|3:2
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Лахти
|0:4
|14
|3
|3
|8
|14 - 29
|12
|12.
|ХИФК
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|4:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|2:3
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|6.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|8.
|СЯК Сейнайоки
|3:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Лахти
|0:4
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|4:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Хонка
|2:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|5.
|Лахти
|0:4
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|6.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|7.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|9.
|Ильвес
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|11.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|3:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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