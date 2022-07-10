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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
СЯК Сейнайоки
3:2
Второй тайм: 90+'
Хонка
0'
24' Желтая карточка
Nooa Laine
27' Желтая карточка
Эрнандес Алдайр
0:1
42' Гол
Модесто Руй
1:1
51' Гол
Джервис Джейк
1:2
68' Гол
Модесто Руй
2:2
82' Гол в свои ворота
Адамс Мохаммед
85' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
87' Желтая карточка
Florian Krebs2
3:2
90' Гол
Вайнионпяя Матиас
30
Ууситало
Маркус
17
Тикканен
Вилле
22
Градецки
Матей
4
Вайнионпяя
Матиас
18
Марккула
Нико
23
Nooa
Laine
58
Хетемай
Мехмет
26
Ханнола
Пюрю
25
Хоканс
Даниэль
10
Diego
Rojas
7
Jose
Monreal
1
Рудаков
Максим
47
Elias
Aijala
4
Адамс
Мохаммед
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
СЯК Сейнайоки
Хонка

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Хонка

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

В
5:1
В
3:2
В
0:1
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:2
В
0:1
В
3:1
В
2:0
К
1:2
К
1:1
В
1:1
В
2:1
В
0:0

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Monreal 3 (1) 0.23
Олейник Денис 3 (2) 0.23
Джервис Джейк 2 0.15
Хоканс Даниэль 1 0.08
Rafal Wolsztynski 1 0.08
Cristian Valencia III 1 0.08
Тикканен Вилле 1 0.08
Вайнионпяя Матиас 1 0.08
Ханнола Пюрю 0 0
Данвуди Джейк 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 6 0.46
Модесто Руй 3 0.23
Воутилайнен Джерри 3 0.23
Florian Krebs2 2 0.15
Янсен Кевин 2 0.15
Эрнандес Алдайр 2 0.15
Рале Матиас 2 0.15
Арко-Менса Эдмунд 1 0.08
Коски Вилле 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alfie Bates 4 0
Данвуди Джейк 3 0
Nooa Laine 3 0
Олейник Денис 2 0
Марккула Нико 2 0
Кастро Пабло 2 0
Jose Monreal 2 0
Джервис Джейк 1 0
Ууситало Маркус 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Cristian Valencia III 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Вайнионпяя Матиас 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 4 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Agon Sadiku 2 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Рале Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
57%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
25%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
6
32%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
4
36%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Флора Таллин - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 СИК 2 Сейнейоки - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3
Хонка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2
Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 4:0 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 2:3 13 7 3 3 22 - 13 24
4. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
5. Ильвес 12 5 3 4 18 - 16 18
6. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
7. Оулу 13 5 3 5 17 - 21 18
8. ВПС 13 5 1 7 28 - 18 16
9. СЯК Сейнайоки 3:2 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Лахти 0:4 14 3 3 8 14 - 29 12
12. ХИФК 13 1 3 9 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 4:0 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 2:3 6 4 2 0 13 - 5 14
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
6. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
8. СЯК Сейнайоки 3:2 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Лахти 0:4 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 4:0 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Хонка 2:3 7 3 1 3 9 - 8 10
5. Лахти 0:4 8 2 2 4 11 - 17 8
6. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
7. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
8. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
9. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
11. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
12. СЯК Сейнайоки 3:2 6 1 1 4 4 - 12 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Модесто Руй бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Эрнандес Алдайр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Nooa Laine получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    СЯК Сейнайоки
    Ничья
    Хонка
    48.36
    6.85
    2.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка онлайн

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