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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 10066
Бранн
1:1
Конец матча
Стабек
0'
0:1
44' Гол
Gift Orban
65' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
68' Желтая карточка
Gift Orban
76' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:1
79' Гол
Финне Бор
90' Желтая карточка
Сковгор Андреас
90'+4
1
Дингеланд
Матиас
8
Хорн
Майер
3
Кнудсен
Фредрик
5
Сковгор
Андреас
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
2
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
2
Педерсен
Каспер
19
Вернерссон
Виктор
8
Эдвардс
Кертис
3
Несс Николай
14
Крогстад
Фредрик
16
Gift
Orban
23
Эдвардсен
Оливер
Бранн
4-3-3
Стабек
5-3-2

История личных встреч

Бранн
Стабек

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:4
Т
1:2
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 8 0.57
Финне Бор 6 0.43
Кастро Никлас 5 0.36
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.21
Селанн-Хеггебе Эуне 3 (1) 0.21
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.21
Сконес Каспер 2 0.14
Frederik Boersting 2 0.14
Моберг Вегар 2 0.14
Кроне Свенн 1 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.07
Кнудсен Фредрик 1 0.07
Сковгор Андреас 1 0.07
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 5 0.36
Геэльмуйден Херман 5 (3) 0.36
Эдвардсен Оливер 3 0.21
Gift Orban 3 0.21
Крогстад Фредрик 3 0.21
Оттесен Стурла 2 0.14
Аземи Фитим 1 0.07
Вангберг Симен 1 0.07
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Нильсен Сиверт 2 0
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 2 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Gift Orban 2 0
Вернерссон Виктор 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
21%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
8
42%
5
28%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

20
6
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
50%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
9
45%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

39
24
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 5
6
15%
2
8%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
4
10%
5
21%
31-45
7
18%
1
4%
46-60
2
5%
5
21%
61-75
17
44%
6
25%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2
Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0
Стабек
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0
Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 11 3 0 39 - 9 36
2. Стабек 14 7 6 1 23 - 9 27
3. Ранхейм 14 8 3 3 27 - 20 27
4. Санднес 14 8 1 5 22 - 24 25
5. КФУМ 13 7 3 3 25 - 21 24
6. Рёуфосс 13 6 4 3 18 - 18 22
7. Мьёндален 13 7 1 5 18 - 21 22
8. Согндаль 13 6 3 4 21 - 20 21
9. Старт 13 5 4 4 24 - 15 19
10. Фредрикстад 12 3 5 4 17 - 17 14
11. Осане 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Конгсвингер 13 3 4 6 15 - 19 13
13. Брюне 13 2 4 7 13 - 18 10
14. Скейд 13 2 0 11 15 - 29 6
15. Стйордалс Блинк 14 1 3 10 14 - 29 6
16. Гроруд 13 0 6 7 17 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 4 3 0 18 - 4 15
2. Мьёндален 7 5 0 2 12 - 9 15
3. Рёуфосс 7 4 2 1 8 - 7 14
4. Ранхейм 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Согндаль 7 4 1 2 11 - 8 13
6. КФУМ 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Санднес 7 3 1 3 12 - 16 10
8. Стабек 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Конгсвингер 6 2 3 1 11 - 9 9
10. Брюне 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Старт 7 2 3 2 11 - 9 9
12. Фредрикстад 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Осане 7 2 1 4 8 - 18 7
14. Скейд 7 2 0 5 13 - 15 6
15. Гроруд 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 7 0 0 21 - 5 21
2. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
3. Санднес 7 5 0 2 10 - 8 15
4. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
5. КФУМ 7 4 1 2 14 - 11 13
6. Старт 6 3 1 2 13 - 6 10
7. Согндаль 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Рёуфосс 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Мьёндален 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Стйордалс Блинк 7 1 3 3 9 - 13 6
11. Осане 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Фредрикстад 7 1 3 3 9 - 11 6
13. Гроруд 7 0 4 3 11 - 14 4
14. Конгсвингер 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Брюне 6 0 1 5 6 - 12 1
16. Скейд 6 0 0 6 2 - 14 0
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    • 47'
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