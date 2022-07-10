Стадион: Бранн Зрители: 10066
0'
0:1
44' ГолGift Orban
65' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
68' Желтая карточкаGift Orban
76' Желтая карточкаНильсен Сиверт
1:1
79' ГолФинне Бор
90' Желтая карточкаСковгор Андреас
90'+4
Ход матча
44'
0:1
68'
76'
79'
1:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Бранн
Стабек
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|8
|0.57
|Финне Бор
|6
|0.43
|Кастро Никлас
|5
|0.36
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.21
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3 (1)
|0.21
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.21
|Сконес Каспер
|2
|0.14
|Frederik Boersting
|2
|0.14
|Моберг Вегар
|2
|0.14
|Кроне Свенн
|1
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.07
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.07
|Сковгор Андреас
|1
|0.07
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|5
|0.36
|Геэльмуйден Херман
|5 (3)
|0.36
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.21
|Gift Orban
|3
|0.21
|Крогстад Фредрик
|3
|0.21
|Оттесен Стурла
|2
|0.14
|Аземи Фитим
|1
|0.07
|Вангберг Симен
|1
|0.07
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|2
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Gift Orban
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
21%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
8
42%
5
28%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
20
6
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
50%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
9
45%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
39
24
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 5
6
15%
2
8%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
4
10%
5
21%
31-45
7
18%
1
4%
46-60
2
5%
5
21%
61-75
17
44%
6
25%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2
Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0
Стабек
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0
Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|11
|3
|0
|39 - 9
|36
|2.
|Стабек
|14
|7
|6
|1
|23 - 9
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|3
|3
|27 - 20
|27
|4.
|Санднес
|14
|8
|1
|5
|22 - 24
|25
|5.
|КФУМ
|13
|7
|3
|3
|25 - 21
|24
|6.
|Рёуфосс
|13
|6
|4
|3
|18 - 18
|22
|7.
|Мьёндален
|13
|7
|1
|5
|18 - 21
|22
|8.
|Согндаль
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|9.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|24 - 15
|19
|10.
|Фредрикстад
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
|11.
|Осане
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Конгсвингер
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|13 - 18
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|0
|11
|15 - 29
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|14
|1
|3
|10
|14 - 29
|6
|16.
|Гроруд
|13
|0
|6
|7
|17 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|4
|3
|0
|18 - 4
|15
|2.
|Мьёндален
|7
|5
|0
|2
|12 - 9
|15
|3.
|Рёуфосс
|7
|4
|2
|1
|8 - 7
|14
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Согндаль
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|КФУМ
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Санднес
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|8.
|Стабек
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|Брюне
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Старт
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|12.
|Фредрикстад
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Осане
|7
|2
|1
|4
|8 - 18
|7
|14.
|Скейд
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|Гроруд
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Стабек
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|Санднес
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|КФУМ
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|6.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|7.
|Согндаль
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Рёуфосс
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Мьёндален
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Осане
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Фредрикстад
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Гроруд
|7
|0
|4
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Брюне
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|16.
|Скейд
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
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