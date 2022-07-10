  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
КуПС
4:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
33' Гол
Саволайнен Саку
49' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
60' Желтая карточка
Томас Диого
2:0
74' Гол
Попович Антон
80' Вторая желтая карточка
Пеннинкангас Теему
3:0
82' Гол
Gabriel Bispo
4:0
83' Гол
Вяйринен Тим
85' Красная карточка
Чарльз Джеффри
90'+3
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
19
Gabriel
Bispo
6
Саволайнен
Саку
8
Дальстрем
Себастьян
23
Каррильо
Даниэль
II
17
Ярвинен
Ииро
29
Santeri
Haarala2
10
Икауниекс
Янис
25
Регеро
Антонио
4
Ярвенпяя
Ласси
93
Martinos
Christofi
27
Пеннинкангас
Теему
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
70
Эмсис
Эдуард
8
Клинга
Матти
26
Мемола
Хюсен
77
Адеми
Альбион
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
КуПС
Лахти

История личных встреч

КуПС
Лахти

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед

45 матчей

37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
37.8%
28.9%
15 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:1
В
2:2
В
2:4
В
1:2
В
3:0
К
1:0
В
5:1
В
3:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:2
К
4:2
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
0:3
К
2:1
КЛ
1:2
КЛ
1:1
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:2
В
2:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
3:0
В
2:1
В
1:0
В
2:1
ТМС
0:2
ТМС
1:3
ТМС
1:1
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
8:1
В
2:3

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 7 (1) 0.5
Икауниекс Янис 4 0.29
Gabriel Bispo 3 0.21
Де Паула Таллес 2 0.14
Попович Антон 2 (1) 0.14
Антви Клинтон 1 0.07
Саволайнен Саку 1 0.07
Ветели Йоона 1 0.07
Дальстрем Себастьян 1 0.07
Ярвинен Ииро 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Томас Диого 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канджи Макумба 3 (2) 0.21
Зекири Альтин 2 0.14
Пеннинкангас Теему 2 0.14
Хертси Лооренц 1 0.07
Клинга Матти 1 0.07
Пирттийоки Юхо 1 0.07
Чарльз Джеффри 1 0.07
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.07
Лампинен Пири 1 0.07
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Рикардо Пауло 2 0
Томас Диого 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Gabriel Bispo 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Попович Антон 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Henry Uzochokwu 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеннинкангас Теему 5 1
Эмсис Эдуард 6 0
Мемола Хюсен 4 0
Вирта Эмели 4 0
Пирттийоки Юхо 2 1
Энрике Алан 1 1
Martinos Christofi 2 0
Адеми Альбион 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
5
50%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
6
46%
76-90

Пропущено

9
26
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
33%
4
15%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
1
11%
4
15%
46-60
2
22%
8
31%
61-75
1
11%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1
Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2
Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 2:3 13 7 3 3 22 - 13 24
4. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
5. Ильвес 12 5 3 4 18 - 16 18
6. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
7. Оулу 13 5 3 5 17 - 21 18
8. ВПС 13 5 1 7 28 - 18 16
9. СЯК Сейнайоки 3:2 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Лахти 14 3 3 8 14 - 29 12
12. ХИФК 13 1 3 9 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 2:3 6 4 2 0 13 - 5 14
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
6. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
8. СЯК Сейнайоки 3:2 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Хонка 2:3 7 3 1 3 9 - 8 10
5. Лахти 8 2 2 4 11 - 17 8
6. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
7. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
8. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
9. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
11. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
12. СЯК Сейнайоки 3:2 6 1 1 4 4 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Саволайнен Саку бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КуПС 4:0 Лахти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     