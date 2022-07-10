Стадион: Савон Саномат Ареена
0'
1:0
33' ГолСаволайнен Саку
49' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
60' Желтая карточкаТомас Диого
2:0
74' ГолПопович Антон
80' Вторая желтая карточкаПеннинкангас Теему
3:0
82' ГолGabriel Bispo
4:0
83' ГолВяйринен Тим
85' Красная карточкаЧарльз Джеффри
90'+3
Ход матча
33'
1:0
60'
74'
2:0
82'
3:0
83'
4:0
85'
17
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мемола ХюсенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
КуПС
Лахти
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед
45 матчей
37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
37.8%
28.9%
15 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.5
|Икауниекс Янис
|4
|0.29
|Gabriel Bispo
|3
|0.21
|Де Паула Таллес
|2
|0.14
|Попович Антон
|2 (1)
|0.14
|Антви Клинтон
|1
|0.07
|Саволайнен Саку
|1
|0.07
|Ветели Йоона
|1
|0.07
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.21
|Зекири Альтин
|2
|0.14
|Пеннинкангас Теему
|2
|0.14
|Хертси Лооренц
|1
|0.07
|Клинга Матти
|1
|0.07
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.07
|Чарльз Джеффри
|1
|0.07
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.07
|Лампинен Пири
|1
|0.07
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Томас Диого
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Gabriel Bispo
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Henry Uzochokwu
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеннинкангас Теему
|5
|1
|Эмсис Эдуард
|6
|0
|Мемола Хюсен
|4
|0
|Вирта Эмели
|4
|0
|Пирттийоки Юхо
|2
|1
|Энрике Алан
|1
|1
|Martinos Christofi
|2
|0
|Адеми Альбион
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
5
50%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
6
46%
76-90
Пропущено
9
26
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
33%
4
15%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
1
11%
4
15%
46-60
2
22%
8
31%
61-75
1
11%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1
Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2
Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|2:3
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|5.
|Ильвес
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|6.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|7.
|Оулу
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|8.
|ВПС
|13
|5
|1
|7
|28 - 18
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|3:2
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Лахти
|14
|3
|3
|8
|14 - 29
|12
|12.
|ХИФК
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|2:3
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|6.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|8.
|СЯК Сейнайоки
|3:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Хонка
|2:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|5.
|Лахти
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|6.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|7.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|9.
|Ильвес
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|11.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|3:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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