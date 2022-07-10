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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
1:1
Второй тайм: 45'
Сириус
0'
10' Желтая карточка
Куаку Кристиан
0:1
12' Гол
Ларсон Карл
1:1
34' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
39' Желтая карточка
Хелльборг Адам

Ход матча

10'
 
Куаку Кристиан
12'
0:1
Ларсон Карл
(Aron Bjarnason I)
34'
Олафссон Давид-Кристьян
(Берг Оливер)
1:1
39'
 
Хелльборг Адам

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Сириус
1.74
4.40
5.40
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
2
Karl-Johan
Lindblad
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
4
Да
Грака
Кристофер
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
3
Ларсон
Карл
7
Рогич
Филип
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
Кальмар
4-3-3
Сириус
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Сириус

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саетра Ларс 3 0.23
Берг Оливер 2 0.15
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.15
Шамун Ноа 2 0.15
Скрабб Симон 1 0.08
Янссон Исак 1 0.08
Ромариньо Перейра 1 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.08
Густафссон Карл 1 0.08
Линдаль Аксель 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.38
Aron Bjarnason I 3 0.23
Зейдан Мустафа 1 0.08
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.08
Шабани Лаорент 1 0.08
Сугита Юкия 1 0.08
Ларсон Карл 1 0.08
Хелльборг Адам 0 0
Рогич Филип 0 0
Матисен Маркус 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Да Грака Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
33%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1
Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3
АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
3. Юргорден 13 7 3 3 26 - 10 24
4. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Кальмар 1:1 13 6 3 4 16 - 11 21
6. Хаммарбю 12 6 3 3 21 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 12 6 2 4 15 - 11 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 1:1 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 12 3 3 6 11 - 16 12
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 1:1 7 4 1 2 8 - 4 13
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 1:1 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
3. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
4. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
5. Сириус 1:1 8 2 3 3 9 - 14 9
6. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
7. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
8. Кальмар 1:1 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Сириус
1.74
4.40
5.40
Все Коэффициенты
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