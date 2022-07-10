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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
1:1
Конец матча
Сириус
0'
10' Желтая карточка
Куаку Кристиан
0:1
12' Гол
Ларсон Карл
1:1
34' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
39' Желтая карточка
Хелльборг Адам
47' Желтая карточка
Матисен Маркус
90'+5

Ход матча

10'
 
Куаку Кристиан
12'
0:1
Ларсон Карл
(Aron Bjarnason I)
34'
Олафссон Давид-Кристьян
(Берг Оливер)
1:1
39'
 
Хелльборг Адам
46'
 
Олссон Филип
Бьоркстрем Тим
46'
 
Карлссон-Лагемюр Патрик
Роше Джейми
47'
 
Матисен Маркус
56'
Шамун Ноа
Нетабай Нахом Гирмай
 
63'
 
Сугита Юкия
Хелльборг Адам
71'
 
Карлссон Йохан
Ларсон Карл
79'
Бакман Виктор
Скрабб Симон
 
83'
 
Antonio Yakoub
Силисуфай Эди
85'
Дженсен Кевин
Янссон Исак
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Фридрих
Рикардо
2
Karl-Johan
Lindblad
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
4
Да
Грака
Кристофер
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
3
Ларсон
Карл
7
Рогич
Филип
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
Кальмар
4-3-3
Сириус
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Сириус

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саетра Ларс 3 0.23
Берг Оливер 2 0.15
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.15
Шамун Ноа 2 0.15
Скрабб Симон 1 0.08
Янссон Исак 1 0.08
Ромариньо Перейра 1 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.08
Густафссон Карл 1 0.08
Линдаль Аксель 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.38
Aron Bjarnason I 3 0.23
Зейдан Мустафа 1 0.08
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.08
Шабани Лаорент 1 0.08
Сугита Юкия 1 0.08
Ларсон Карл 1 0.08
Хелльборг Адам 0 0
Рогич Филип 0 0
Матисен Маркус 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 4 0
Шабани Лаорент 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Да Грака Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
4
27%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1
Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3
АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
3. Юргорден 13 7 3 3 26 - 10 24
4. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
6. Хаммарбю 12 6 3 3 21 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 12 6 2 4 15 - 11 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 12 3 3 6 11 - 16 12
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
3. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
4. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
5. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
6. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
7. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
8. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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