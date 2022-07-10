Стадион: Guldfaageln Arena
0'
10' Желтая карточкаКуаку Кристиан
0:1
12' ГолЛарсон Карл
1:1
34' ГолОлафссон Давид-Кристьян
39' Желтая карточкаХелльборг Адам
47' Желтая карточкаМатисен Маркус
90'+5
Ход матча
10'
12'
0:1
34'
39'
47'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Кальмар
Сириус
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саетра Ларс
|3
|0.23
|Берг Оливер
|2
|0.15
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.15
|Шамун Ноа
|2
|0.15
|Скрабб Симон
|1
|0.08
|Янссон Исак
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|1
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.08
|Густафссон Карл
|1
|0.08
|Линдаль Аксель
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|5
|0.38
|Aron Bjarnason I
|3
|0.23
|Зейдан Мустафа
|1
|0.08
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.08
|Шабани Лаорент
|1
|0.08
|Сугита Юкия
|1
|0.08
|Ларсон Карл
|1
|0.08
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Рогич Филип
|0
|0
|Матисен Маркус
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
|Да Грака Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
4
15
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
4
27%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1
Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3
АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|2.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|3.
|Юргорден
|13
|7
|3
|3
|26 - 10
|24
|4.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|6.
|Хаммарбю
|12
|6
|3
|3
|21 - 11
|21
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|3
|9
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|6.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|3.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|4.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|6.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|8.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|11.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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