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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Мольде
3:1
Перерыв
Тромсё
0'
0:1
7' Гол
Китолано Эрик
1:1
16' Гол
Кнутсон Эрлинг
2:1
20' Гол
Хёуген Кристоффер
29' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
38' Желтая карточка
Китолано Эрик
3:1
45' Гол

Ход матча

7'
0:1
Китолано Эрик
(Опсал Сакариас)
16'
Кнутсон Эрлинг
(Фофана Датро)
1:1
20'
Хёуген Кристоффер
(Линнес Мартин)
2:1
29'
Зехнини Рафик
Риса Бирк
 
29'
Кнутсон Эрлинг
 
38'
 
Китолано Эрик
45'
3:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Тромсё
1.78
4.98
4.55
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
25
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
28
Хёуген
Кристоффер
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Фофана
Датро
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
8
Антонсен
Кент-Аре
Мольде
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Тромсё

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:0
Т
3:3
Т
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:0
ТМК
2:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:3
Т
1:1
КН
2:1
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:2
ТМС
5:1
Т
0:1
Т
2:3
Т
1:0
Т
1:1
ТМС
0:1
Т
4:4
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 4 0.29
Грёдем Магнус 4 0.29
Эйкрем Магнус 3 0.21
Хёуген Кристоффер 3 0.21
Линнес Мартин 2 0.14
Коса Маркус Андреас 2 0.14
Кнутсон Эрлинг 1 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.07
Зехнини Рафик 1 0.07
Брюнхильдсен Ола 1 0.07
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.07
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 3 0.25
Опсал Сакариас 2 0.17
Вестерлунн Никлас 2 0.17
Эбийе Мозес 2 0.17
Гундерсен Йостейн 2 0.17
Каманси Уоррен 2 0.17
Нильсен Лассе III 1 0.08
Псише Кристоф 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.08
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Миккельсен Эугуст 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Хансен Беньямин 1 1
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Фофана Датро 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Нильсен Лассе III 2 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
40%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
5
24%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
6
43%
3
17%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4
Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5
Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Мольде 3:1 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Викинг 0:0 15 6 5 4 25 - 18 23
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 2:1 13 5 6 2 22 - 16 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 12 3 7 2 17 - 14 16
11. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
12. Тромсё 1:3 12 2 7 3 16 - 21 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 0:0 13 3 3 7 12 - 22 12
15. Дьерв 1:2 13 3 2 8 8 - 22 11
16. Кристиансунд 0:0 11 0 2 9 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 7 6 1 0 13 - 1 19
2. Мольде 3:1 8 5 1 2 17 - 10 16
3. Викинг 0:0 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 2:1 6 4 2 0 12 - 5 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Дьерв 1:2 7 3 1 3 5 - 9 10
11. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
12. Тромсё 1:3 6 2 3 1 9 - 10 9
13. Волеренга 0:0 6 2 2 2 4 - 7 8
14. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:1 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 0:0 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Викинг 0:0 7 2 2 3 11 - 13 8
9. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Русенборг 2:1 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 1:3 6 0 4 2 7 - 11 4
14. Волеренга 0:0 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 1:2 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Кристиансунд 0:0 6 0 1 5 2 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Тромсё
1.78
4.98
4.55
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Где смотреть матч Мольде 3:1 Тромсё онлайн

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