Стадион: Акер
0'
0:1
7' ГолКитолано Эрик
1:1
16' ГолКнутсон Эрлинг
2:1
20' ГолХёуген Кристоффер
29' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
38' Желтая карточкаКитолано Эрик
Ход матча
7'
0:1
16'
1:1
20'
29'
38'
45'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
60 Zyen Jones
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Мольде
Тромсё
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|4
|0.29
|Грёдем Магнус
|4
|0.29
|Эйкрем Магнус
|3
|0.21
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.21
|Линнес Мартин
|2
|0.14
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.14
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.07
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.07
|Зехнини Рафик
|1
|0.07
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.07
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.07
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|3
|0.25
|Опсал Сакариас
|2
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.17
|Эбийе Мозес
|2
|0.17
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.17
|Каманси Уоррен
|2
|0.17
|Нильсен Лассе III
|1
|0.08
|Псише Кристоф
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.08
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Енссен Андерс
|0
|0
|Миккельсен Эугуст
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Хансен Беньямин
|1
|1
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
40%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
5
24%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
6
43%
3
17%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4
Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5
Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|Мольде
|3:1
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Викинг
|0:0
|15
|6
|5
|4
|25 - 18
|23
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|2:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 16
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|11.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|12.
|Тромсё
|1:3
|12
|2
|7
|3
|16 - 21
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|15.
|Дьерв
|1:2
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|11
|0
|2
|9
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 1
|19
|2.
|Мольде
|3:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|3.
|Викинг
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|2:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Дьерв
|1:2
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|11.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Тромсё
|1:3
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|13.
|Волеренга
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|14.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Викинг
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|9.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Русенборг
|2:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|1:3
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|14.
|Волеренга
|0:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
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