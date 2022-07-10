Стадион: Intility Arena
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
21
Шёнг
Магнус
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Волеренга
Кристиансунд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.31
|Доннум Арон
|2
|0.15
|Несберг Иван
|1
|0.08
|Жута Леонард
|1
|0.08
|Jacob Eng
|1
|0.08
|Бьёрдаль Хенрик
|1 (1)
|0.08
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Странд Петтер
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|2 (1)
|0.18
|Диоп Амиду
|2
|0.18
|Муколли Агон
|1
|0.09
|Ертсен Торгиль
|1
|0.09
|Нилсен Снорре
|1
|0.09
|Каллудра Лиридон
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
38%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
7
29%
29%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
7
29%
29%
3
14%
61-75
3
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2
Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|Мольде
|3:1
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Викинг
|0:0
|15
|6
|5
|4
|25 - 18
|23
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|2:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 16
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|11.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|12.
|Тромсё
|1:3
|12
|2
|7
|3
|16 - 21
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|15.
|Дьерв
|1:2
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|11
|0
|2
|9
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 1
|19
|2.
|Мольде
|3:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|3.
|Викинг
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|2:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Дьерв
|1:2
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|11.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|Тромсё
|1:3
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|13.
|Волеренга
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|14.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Викинг
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|9.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Русенборг
|2:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|1:3
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|14.
|Волеренга
|0:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|16.
|Кристиансунд
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
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