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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Волеренга
0:0
Перерыв
Кристиансунд
0'
40' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик

Ход матча

40'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Кристиансунд
1.70
4.90
6.90
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
22
Несберг
Иван
4
Толлос
Йонатан
5
Жута
Леонард
17
Кристенсен
Тобиас
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
10
Сахрауи
Осам
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
18
Ярл
Себастиан
26
Виллиамсен
Макс
3
Осбак
Кристоффер
8
Картум
Сандер
Эрик
6
Хопмарк
Андреас
13
Бюэ
Бендик
21
Диоп
Амиду
14
Исаксен
Йеспер
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Волеренга
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Волеренга
Кристиансунд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.31
Доннум Арон 2 0.15
Несберг Иван 1 0.08
Жута Леонард 1 0.08
Jacob Eng 1 0.08
Бьёрдаль Хенрик 1 (1) 0.08
Сахрауи Осам 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Странд Петтер 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Кристенсен Тобиас 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 2 (1) 0.18
Диоп Амиду 2 0.18
Муколли Агон 1 0.09
Ертсен Торгиль 1 0.09
Нилсен Снорре 1 0.09
Каллудра Лиридон 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Диоп Амиду 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Isaac Annan 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
David Agbo 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
38%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
8%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
7
29%
29%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
7
29%
29%
3
14%
61-75
3
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2
Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Мольде 3:1 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Викинг 0:0 15 6 5 4 25 - 18 23
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 2:1 13 5 6 2 22 - 16 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 12 3 7 2 17 - 14 16
11. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
12. Тромсё 1:3 12 2 7 3 16 - 21 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 0:0 13 3 3 7 12 - 22 12
15. Дьерв 1:2 13 3 2 8 8 - 22 11
16. Кристиансунд 0:0 11 0 2 9 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 7 6 1 0 13 - 1 19
2. Мольде 3:1 8 5 1 2 17 - 10 16
3. Викинг 0:0 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 2:1 6 4 2 0 12 - 5 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Дьерв 1:2 7 3 1 3 5 - 9 10
11. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
12. Тромсё 1:3 6 2 3 1 9 - 10 9
13. Волеренга 0:0 6 2 2 2 4 - 7 8
14. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:1 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 0:0 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Викинг 0:0 7 2 2 3 11 - 13 8
9. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Русенборг 2:1 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 1:3 6 0 4 2 7 - 11 4
14. Волеренга 0:0 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 1:2 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Кристиансунд 0:0 6 0 1 5 2 - 9 1
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  • Желтая карточка
    40'
    Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Кристиансунд
1.70
4.90
6.90
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