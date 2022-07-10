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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
0:0
Перерыв
Викинг
0'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Викинг
2.42
3.55
3.82
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
9
Адамс
Акор
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
17
Себулонсен
Себастьян
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
15
Сандберг
Никлас
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
Лиллестрём
3-4-2-1
Викинг
3-5-1-1

История личных встреч

Лиллестрём
Викинг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

Т
5:1
Т
1:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.43
Ибрахимай Илльдрен 3 0.21
Огбу Иго 3 0.21
Фридьонссон Хольмберт 3 0.21
Петтерссон Том 2 0.14
Драгснес Ветле 2 0.14
Мэтью Ифиний 2 0.14
Хелланн Поль-Андре 1 0.07
Гарнас Эспен 1 0.07
Кнудсен Магнус 1 0.07
Эд Эскил 1 0.07
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.53
Себулонсен Себастьян 4 0.27
Трипич Златко 3 0.2
Лёкберг Кристоффер 2 0.13
Кабран Кевин 1 0.07
Танген Харальд 1 0.07
Траоре Маи 1 0.07
Сандберг Никлас 1 0.07
Брекало Давид 1 0.07
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.07
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.07
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Огбу Иго 2 0
Адамс Акор 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Эд Эскил 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 0 1
Веватне Вильяр 1 0
Танген Харальд 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
100%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
4
33%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
8%
2
8%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
7
28%
8
32%
61-75
7
28%
7
28%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
5
28%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
36%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Мольде 3:1 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Викинг 0:0 15 6 5 4 25 - 18 23
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 2:1 13 5 6 2 22 - 16 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 12 3 7 2 17 - 14 16
11. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
12. Тромсё 1:3 12 2 7 3 16 - 21 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 0:0 13 3 3 7 12 - 22 12
15. Дьерв 1:2 13 3 2 8 8 - 22 11
16. Кристиансунд 0:0 11 0 2 9 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 7 6 1 0 13 - 1 19
2. Мольде 3:1 8 5 1 2 17 - 10 16
3. Викинг 0:0 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 2:1 6 4 2 0 12 - 5 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Дьерв 1:2 7 3 1 3 5 - 9 10
11. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
12. Тромсё 1:3 6 2 3 1 9 - 10 9
13. Волеренга 0:0 6 2 2 2 4 - 7 8
14. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:1 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 0:0 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Викинг 0:0 7 2 2 3 11 - 13 8
9. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Русенборг 2:1 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 1:3 6 0 4 2 7 - 11 4
14. Волеренга 0:0 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 1:2 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Кристиансунд 0:0 6 0 1 5 2 - 9 1
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Викинг
2.42
3.55
3.82
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