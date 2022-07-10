Стадион: Аараасен Зрители: 6964
0:1
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаАдамс Акор
83' Желтая карточкаГуннарссон Патрик
87' Желтая карточкаВикстёль Рольф
0:1
90' Гол в свои воротаОгбу Иго
90'+7
Ход матча
56'
78'
87'
90'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Лиллестрём
Викинг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.43
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.21
|Огбу Иго
|3
|0.21
|Фридьонссон Хольмберт
|3
|0.21
|Петтерссон Том
|2
|0.14
|Драгснес Ветле
|2
|0.14
|Мэтью Ифиний
|2
|0.14
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.07
|Гарнас Эспен
|1
|0.07
|Кнудсен Магнус
|1
|0.07
|Эд Эскил
|1
|0.07
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.53
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.27
|Трипич Златко
|3
|0.2
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.13
|Кабран Кевин
|1
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.07
|Траоре Маи
|1
|0.07
|Сандберг Никлас
|1
|0.07
|Брекало Давид
|1
|0.07
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.07
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.07
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Акор
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
1
14
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
100%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
4
33%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
26
25
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
2
8%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
6
23%
3
12%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
7
27%
8
32%
61-75
8
31%
7
28%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
5
26%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
36%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|0:1
|13
|3
|7
|3
|17 - 15
|16
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|13
|3
|2
|8
|9 - 23
|11
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|13.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|6.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
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