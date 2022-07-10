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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 6964
Лиллестрём
0:1
Конец матча
Викинг
0'
56' Желтая карточка
Адамс Акор
83' Желтая карточка
Гуннарссон Патрик
87' Желтая карточка
Викстёль Рольф
0:1
90' Гол в свои ворота
Огбу Иго
90'+7

Ход матча

46'
 
Лёкберг Кристоффер
Танген Харальд
56'
Адамс Акор
 
65'
 
Фридйонссон Самуэль
Лёкберг Кристоффер
70'
 
Траоре Маи
Кабран Кевин
78'
Рангер Ларс
Эд Эскил
 
79'
Свендсен Тобиас
Кнудсен Магнус
 
81'
 
Викстёль Рольф
Сандберг Никлас
82'
 
Торстейнбё Фредерик
Daniel Seland Karlsbakk
83'
 
Гуннарссон Патрик
86'
Фридьонссон Хольмберт
Адамс Акор
 
87'
 
Викстёль Рольф
90'
0:1
Огбу Иго

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
9
Адамс
Акор
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
17
Себулонсен
Себастьян
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
15
Сандберг
Никлас
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
Лиллестрём
3-4-2-1
Викинг
3-5-1-1

История личных встреч

Лиллестрём
Викинг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

Т
5:1
Т
1:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.43
Ибрахимай Илльдрен 3 0.21
Огбу Иго 3 0.21
Фридьонссон Хольмберт 3 0.21
Петтерссон Том 2 0.14
Драгснес Ветле 2 0.14
Мэтью Ифиний 2 0.14
Хелланн Поль-Андре 1 0.07
Гарнас Эспен 1 0.07
Кнудсен Магнус 1 0.07
Эд Эскил 1 0.07
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.53
Себулонсен Себастьян 4 0.27
Трипич Златко 3 0.2
Лёкберг Кристоффер 2 0.13
Кабран Кевин 1 0.07
Танген Харальд 1 0.07
Траоре Маи 1 0.07
Сандберг Никлас 1 0.07
Брекало Давид 1 0.07
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.07
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.07
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Акор 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Огбу Иго 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Эд Эскил 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 0 1
Веватне Вильяр 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

1
14
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
100%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
4
33%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

26
25
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
2
8%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
6
23%
3
12%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
7
27%
8
32%
61-75
8
31%
7
28%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
5
26%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 0:1 13 3 7 3 17 - 15 16
11. Хёугесунн 1:0 14 4 3 7 21 - 25 15
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 13 3 2 8 9 - 23 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 0:1 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Хёугесунн 1:0 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
13. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
6. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 0:1 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Хёугесунн 1:0 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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