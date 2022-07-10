Стадион: Леркендаль
0'
0:1
16' ГолШрётер Феликс
1:1
20' ГолSamuel Rogers
27' Желтая карточкаУгланн Микаэль
2:1
45' ГолSamuel Rogers
48' Желтая карточкаTorje Wichne
3:1
62' ГолSamuel Rogers
70' Желтая карточкаКольскоген Оле
71' Желтая карточкаБёркеейет Тобиас
3:2
73' ПенальтиФуртадо Уиллис
90'+6
Ход матча
16'
0:1
20'
1:1
27'
45'
48'
62'
3:1
70'
71'
73'
3:2
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Русенборг
Дьерв
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.54
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|0.38
|Samuel Rogers
|4
|0.31
|Перейра Адриан
|2
|0.15
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.15
|Хольм Ноа
|1
|0.08
|Тагсет Эдвард
|1
|0.08
|Хольсе Карло
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Йенсен Виктор
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Bryan Solhaug Fiabema
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|4
|0.31
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.15
|Симсир Араль
|1
|0.08
|Бренден Эрик
|1
|0.08
|Mathias Haarup
|1
|0.08
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Renzo Giampaoli
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|John Olav Norheim
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
24
10
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
6
25%
3
30%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
1
6%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2
Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Дьерв
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2
Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|0:1
|13
|3
|7
|3
|17 - 15
|16
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|13
|3
|2
|8
|9 - 23
|11
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|13.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|6.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
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