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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Русенборг
3:2
Конец матча
Дьерв
0'
0:1
16' Гол
Шрётер Феликс
1:1
20' Гол
Samuel Rogers
27' Желтая карточка
Угланн Микаэль
2:1
45' Гол
Samuel Rogers
48' Желтая карточка
Torje Wichne
3:1
62' Гол
Samuel Rogers
70' Желтая карточка
Кольскоген Оле
71' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
3:2
73' Пенальти
Фуртадо Уиллис
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Шрётер Феликс
20'
Samuel Rogers
(Хольсе Карло)
1:1
27'
 
Угланн Микаэль
45'
Samuel Rogers
(Сэтер Оле Кристиан)
2:1
46'
 
Фуртадо Уиллис
Daniel Arrocha
46'
 
Диалло Амаду
Угланн Микаэль
48'
 
Torje Wichne
62'
Samuel Rogers
(Хольсе Карло)
3:1
63'
Аугустинссон Йонатан
Тагсет Эдвард
 
70'
 
Кольскоген Оле
71'
Бёркеейет Тобиас
 
71'
 
Хустад Эрленд
Erik Sandberg
73'
3:2
Фуртадо Уиллис
77'
Шелбред Пер-Сильян
Bryan Solhaug Fiabema
 
83'
Хофф Вебьёрн
Йенсен Виктор
 
86'
 
Kristian Sirum Novak
Вихманн Матиас

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
15
Samuel
Rogers
18
Renzo
Giampaoli
2
Рейтан
Эрленд
Даль
11
Йенсен
Виктор
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
27
Сэтер
Оле
Кристиан
20
Oeystein
Oevretveit
3
Daniel
Arrocha
14
Кольскоген
Оле
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
16
John
Olav
Norheim
8
Угланн
Микаэль
6
Вихманн
Матиас
27
Mathias
Haarup
58
Симсир
Араль
11
Шрётер
Феликс
Русенборг
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Дьерв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.54
Сэтер Оле Кристиан 5 0.38
Samuel Rogers 4 0.31
Перейра Адриан 2 0.15
Бёркеейет Тобиас 2 0.15
Хольм Ноа 1 0.08
Тагсет Эдвард 1 0.08
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 4 0.31
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.15
Симсир Араль 1 0.08
Бренден Эрик 1 0.08
Mathias Haarup 1 0.08
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Скарсем Олаус 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Вихманн Матиас 1 0
John Olav Norheim 1 0
Erik Sandberg 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

24
10
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
6
25%
3
30%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
1
6%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2
Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2
Дьерв
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2
Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 0:1 13 3 7 3 17 - 15 16
11. Хёугесунн 1:0 14 4 3 7 21 - 25 15
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 13 3 2 8 9 - 23 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 0:1 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Хёугесунн 1:0 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
13. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
6. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 0:1 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Хёугесунн 1:0 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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