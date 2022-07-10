Стадион: Хуагесунд
Ход матча
27'
33'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
99
Нжи
Билал
25
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Хёугесунн
Хам-Кам
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|8 (1)
|0.57
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.21
|Санде Мадс
|3
|0.21
|Реесе Сёрен
|2
|0.14
|Теркильдсен Петер
|2
|0.14
|Christos Zafeiris
|1
|0.07
|Гонг Хилари
|1
|0.07
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Enkerud
|4
|0.31
|Kristian Eriksen
|3
|0.23
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.15
|Конгсро Вегар
|2
|0.15
|Киркеволд Пол
|2
|0.15
|Hasan Kurucay
|2
|0.15
|Яковенко Юрий
|1
|0.08
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|4
|0
|Содерлунд Александер
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|4
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Яковенко Юрий
|1
|0
|Kristian Eriksen
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
19%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
2
10%
3
18%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
21%
2
14%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
1
4%
5
36%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1
Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|2.
|Лиллестрём
|14
|9
|3
|2
|27 - 13
|30
|3.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|26 - 18
|25
|4.
|Будё-Глимт
|13
|6
|4
|3
|28 - 18
|22
|5.
|Русенборг
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|29 - 22
|19
|8.
|Олесунн
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|9.
|Одд
|14
|6
|1
|7
|14 - 19
|19
|10.
|Хам-Кам
|0:1
|13
|3
|7
|3
|17 - 15
|16
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|12.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|13.
|Саннефьёрд
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Тромсё
|12
|2
|7
|3
|16 - 23
|13
|15.
|Дьерв
|13
|3
|2
|8
|9 - 23
|11
|16.
|Кристиансунд
|11
|0
|1
|10
|7 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Мольде
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Викинг
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Русенборг
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|Будё-Глимт
|7
|3
|4
|0
|17 - 8
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|13.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Лиллестрём
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Саннефьёрд
|7
|4
|0
|3
|14 - 12
|12
|4.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|5.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|6.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Русенборг
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|0
|6
|2 - 12
|0
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