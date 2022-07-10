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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хёугесунн
1:0
Первый тайм: 39'
Хам-Кам
0'
27' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
1:0
33' Гол
Нжи Билал

Ход матча

23'
Torje Naustdal
Крюгор Кевин Мартин
 
27'
 
Vetle Skjaervik
33'
Нжи Билал
1:0
39'
 
Бейя Клеман
Амин Нури

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Хам-Кам
1.98
4.77
3.90
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
21
Эскесен
Юлиус
10
Christos
Zafeiris
8
Крюгор
Кевин
Мартин
99
Нжи
Билал
14
Самуэльсен
Мартин
25
Ндур
Алиун
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
8
Vetle
Skjaervik
4
Амин
Нури
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
Хёугесунн
4-4-1-1
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Хёугесунн
Хам-Кам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КН
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.57
Содерлунд Александер 3 (1) 0.21
Санде Мадс 3 0.21
Реесе Сёрен 2 0.14
Теркильдсен Петер 2 0.14
Christos Zafeiris 1 0.07
Гонг Хилари 1 0.07
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Enkerud 4 0.31
Kristian Eriksen 3 0.23
Aleksander Melgalvis 2 0.15
Конгсро Вегар 2 0.15
Киркеволд Пол 2 0.15
Hasan Kurucay 2 0.15
Яковенко Юрий 1 0.08
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 4 0
Содерлунд Александер 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Torje Naustdal 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 4 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Jonas Enkerud 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Яковенко Юрий 1 0
Kristian Eriksen 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Hasan Kurucay 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
19%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Пропущено

24
14
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
21%
2
14%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
1
4%
5
36%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1
Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2
Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
4. Будё-Глимт 13 6 4 3 28 - 18 22
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
8. Олесунн 13 5 4 4 15 - 17 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 0:1 13 3 7 3 17 - 15 16
11. Хёугесунн 1:0 14 4 3 7 21 - 25 15
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Саннефьёрд 11 4 1 6 19 - 23 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 13 3 2 8 9 - 23 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Хам-Кам 0:1 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Хёугесунн 1:0 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
13. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
3. Саннефьёрд 7 4 0 3 14 - 12 12
4. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
6. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 0:1 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Хёугесунн 1:0 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Хам-Кам
1.98
4.77
3.90
Все Коэффициенты
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