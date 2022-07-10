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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 22'
Годой Крус
0'
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Годой Крус
5.60
4.36
6.10
Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
26
Парадела
Хосе
27
Rodrigo
Aliendro
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Ромеро
Брайан
18
Lucas
Beltrain
50
Родригес
Диего
II
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
2
Pier
Barrios
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
17
Tadeo
Allende
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
Ривер Плейт
4-1-3-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Годой Крус

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:6
КДМЗ3
3:1
КДМЗ3
0:1
С
0:1
К
0:1
С
0:4
С
2:2
П
1:2
П
1:2
П
1:0
КС
2:0
КС
0:1
П
0:4
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
5:0
ПА
1:2
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.43
Ромеро Брайан 2 0.29
Парадела Хосе 1 0.14
Зидан Энцо 1 0.14
Пирес Леандро 1 0.14
Палавесино Агустин 1 0.14
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 3 0.43
Tadeo Allende 1 0.14
Guillermo Luis Ortiz 1 0.14
Cristian Chavez I 1 0.14
Gonzalo Abrego 1 0.14
Martin Ojeda 0 0
Matias Ramirez 0 0
Juan Andrada 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Сукулини Бруно 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 1 1
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 2 0
Gianluca Ferrari 2 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
5. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
6. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
7. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
8. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
9. Годой Крус 0:0 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Ривер Плейт 0:0 7 2 3 2 9 - 6 9
14. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
15. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
19. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
26. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 0:0 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Ривер Плейт 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
18. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 0:0 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
13. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
14. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Годой Крус
5.60
4.36
6.10
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