0:0
Первый тайм: 22'
0'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
31
Franco
Negri
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Ривер Плейт
Годой Крус
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.43
|Ромеро Брайан
|2
|0.29
|Парадела Хосе
|1
|0.14
|Зидан Энцо
|1
|0.14
|Пирес Леандро
|1
|0.14
|Палавесино Агустин
|1
|0.14
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|3
|0.43
|Tadeo Allende
|1
|0.14
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.14
|Cristian Chavez I
|1
|0.14
|Gonzalo Abrego
|1
|0.14
|Martin Ojeda
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Breitenbruch
|1
|1
|Franco Negri
|1
|1
|Pier Barrios
|2
|0
|Gianluca Ferrari
|2
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|9.
|Годой Крус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Ривер Плейт
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|14.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес