0:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолMartin Ojeda
0:2
24' ГолGonzalo Abrego
26' Желтая карточкаПирес Леандро
41' Желтая карточкаGianluca Ferrari
41' Вторая желтая карточкаGianluca Ferrari
47' Желтая карточкаЭррера Марсело II
69' Желтая карточкаРодригес Диего
77' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
90' Красная карточкаRodrigo Aliendro
90'+7
Ход матча
22'
0:1
24'
0:2
26'
41'
41'
69'
90'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
31
Franco
Negri
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Ривер Плейт
Годой Крус
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.43
|Ромеро Брайан
|2
|0.29
|Парадела Хосе
|1
|0.14
|Зидан Энцо
|1
|0.14
|Пирес Леандро
|1
|0.14
|Палавесино Агустин
|1
|0.14
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|3
|0.43
|Gonzalo Abrego
|2
|0.29
|Martin Ojeda
|1
|0.14
|Tadeo Allende
|1
|0.14
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.14
|Cristian Chavez I
|1
|0.14
|Matias Ramirez
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|3
|1
|Nestor Breitenbruch
|2
|1
|Franco Negri
|1
|1
|Pier Barrios
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|8.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|17.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|18.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|19.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|12.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес