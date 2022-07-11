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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
0:2
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
22' Гол
Martin Ojeda
0:2
24' Гол
Gonzalo Abrego
26' Желтая карточка
Пирес Леандро
41' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
41' Вторая желтая карточка
Gianluca Ferrari
47' Желтая карточка
Эррера Марсело II
69' Желтая карточка
Родригес Диего
77' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
90' Красная карточка
Rodrigo Aliendro
90'+7
1
Армани
Франко
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
26
Парадела
Хосе
27
Rodrigo
Aliendro
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Ромеро
Брайан
18
Lucas
Beltrain
50
Родригес
Диего
II
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
2
Pier
Barrios
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
17
Tadeo
Allende
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
Ривер Плейт
4-1-3-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Годой Крус

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:6
КДМЗ3
3:1
КДМЗ3
0:1
С
0:1
К
0:1
С
0:4
С
2:2
П
1:2
П
1:2
П
1:0
КС
2:0
КС
0:1
П
0:4
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
5:0
ПА
1:2
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.43
Ромеро Брайан 2 0.29
Парадела Хосе 1 0.14
Зидан Энцо 1 0.14
Пирес Леандро 1 0.14
Палавесино Агустин 1 0.14
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 3 0.43
Gonzalo Abrego 2 0.29
Martin Ojeda 1 0.14
Tadeo Allende 1 0.14
Guillermo Luis Ortiz 1 0.14
Cristian Chavez I 1 0.14
Matias Ramirez 0 0
Juan Andrada 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Сукулини Бруно 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 3 1
Nestor Breitenbruch 2 1
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 2 0
Родригес Диего II 1 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Juan Andrada 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Годой Крус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
9. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
19. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
26. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
17. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
18. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
19. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
20. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
12. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
16. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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