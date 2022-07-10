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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
2:1
Перерыв
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
11' Гол
Leandro Diaz III
2:0
36' Гол
Кастро Мануэль
2:1
45' Гол
Christian Torres

Ход матча

11'
Leandro Diaz III
(Franco Zapiola)
1:0
24'
 
Christian Torres
Nicolas Leguizamon
36'
Кастро Мануэль
(Leandro Diaz III)
2:0
45'
2:1
Christian Torres
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
3.60
5.00
5.30
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
26
Лолло
Лусиано
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
22
Franco
Zapiola
9
Leandro
Diaz
III
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
33
Alan
Barrionuevo
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
36
Jose
Amado
50
Калински
Энсо
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
70
Nicolas
Leguizamon
7
Мартинес
Алекс
Эстудиантес Ла Плата
5-4-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Сентраль Кордоба Росарио

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
5:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:1
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 (1) 0.29
Leonardo Godoy 1 0.14
Leandro Diaz III 1 0.14
Franco Zapiola 1 0.14
Кастро Мануэль 1 0.14
Рохель Агустин 1 0.14
Мас Эмануэль 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риано Клаудио 2 0.29
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.14
Jesus Soraire 1 0.14
Renzo Lopez 1 0.14
Christian Torres 1 0.14
Jose Amado 1 0.14
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 2 1
Jorge Rodriguez I 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Морель Хорхе 1 0
Рохель Агустин 1 0
Aaron Spetale 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 3 0
Jonathan Bay 3 0
Тоселли Кристофер 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Рамирес Иван 1 0
Jesus Soraire 1 0
Nicolas Linares 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
67%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0
Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
4. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
5. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
6. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
9. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Эстудиантес Ла Плата 2:1 7 3 1 3 8 - 9 10
14. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
15. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
16. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 1:2 7 2 1 4 7 - 9 7
20. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
21. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
25. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Эстудиантес Ла Плата 2:1 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
19. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 1:2 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
10. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 1:2 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Эстудиантес Ла Плата 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
24. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Christian Torres бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кастро Мануэль бьет в цель!
  • 24'
    Николас Легизамон уходит с поля. Christian Torres выходит вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
3.60
5.00
5.30
Все Коэффициенты
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Эстудиантес Ла Плата
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