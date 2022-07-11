2:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолAlesson Batista
25' Желтая карточкаKelvin Osorio
58' Желтая карточкаDaniel Borges
73' Красная карточкаУгу Мигель
90' Вторая желтая карточкаDaniel Borges
90' Желтая карточкаJefinho
2:0
90' ГолAndre1
90'+11
Ход матча
22'
1:0
25'
58'
73'
90'
90'
90'
90'
2:0
4
Marllon
3
Joaquim
6
Uendel
23
Romildo
16
Угу
Мигель
43
Пиазон
Лукас
89
Erison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
3 JoaquimЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
20 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jenison
-
19 Elton V
-
21 Andre1
-
-
17 Marcao VI
-
-
14 Paulo III
-
Главный тренер: Toni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 RomildoПолузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
-
14 Chayene
-
27 Rikelmi
-
55 Luis Oyama
-
47 Jefinho
-
39 Daniel Cruz
-
38 Kawan
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Куяба
Ботафого Рибейрао
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.13
|Alesson Batista
|2
|0.13
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.13
|Uendel
|1
|0.06
|Joaquim
|1
|0.06
|Ewerthon VI
|1
|0.06
|Rodriguinho I
|1
|0.06
|Jenison
|1
|0.06
|Andre1
|1
|0.06
|Elton V
|1 (1)
|0.06
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Marquinhos2
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|6 (1)
|0.38
|Vinicius5
|2
|0.13
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.13
|Daniel Borges
|1
|0.06
|Куэста Виктор
|1
|0.06
|Угу Мигель
|1
|0.06
|Виктор Жоао II
|1
|0.06
|Kayque
|1
|0.06
|Каррейро Патрик
|1
|0.06
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|5
|1
|Эмпереур Алан
|3
|1
|Валдивия Вандерсон
|2
|1
|Alesson Batista
|3
|0
|Гава Рафаэл
|1
|1
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Рейжерс Камило
|1
|0
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Гедес Даниэл
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Kelvin Osorio
|1
|0
|Jenison
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|6
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Romildo
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
6
38%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
13%
4
18%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
7
44%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|4.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|7.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Сантос
|16
|5
|7
|4
|20 - 15
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|10.
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|11.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|12.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|13.
|Куяба
|16
|5
|4
|7
|13 - 17
|19
|14.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|15.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|16.
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|17.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|7.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|8.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|9.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|11.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|12.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|13.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B