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Бразилия: Серия A

2022
Куяба
2:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
22' Гол
Alesson Batista
25' Желтая карточка
Kelvin Osorio
58' Желтая карточка
Daniel Borges
73' Красная карточка
Угу Мигель
90' Вторая желтая карточка
Daniel Borges
90' Желтая карточка
Jefinho
2:0
90' Гол
Andre1
90'+11
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
4
Marllon
3
Joaquim
6
Uendel
5
Рейжерс
Камило
7
Alesson
Batista
8
Гава
Рафаэл
9
Kelvin
Osorio
11
Валдивия
Вандерсон
10
Rodriguinho
I
1
Фернандес
Роберто
III
94
Сампайо
Филипе
3
Mauro
Joel
Carli
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
8
Каррейро
Патрик
23
Romildo
16
Угу
Мигель
43
Пиазон
Лукас
18
Фернандес
Лукас
IV
89
Erison
Куяба
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
3-4-2-1

История личных встреч

Куяба
Ботафого Рибейрао

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:0
К
0:1
СC
0:3
СC
0:0
СC
2:1
СC
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валдивия Вандерсон 2 0.13
Alesson Batista 2 0.13
Андре Филипе 2 (1) 0.13
Uendel 1 0.06
Joaquim 1 0.06
Ewerthon VI 1 0.06
Rodriguinho I 1 0.06
Jenison 1 0.06
Andre1 1 0.06
Elton V 1 (1) 0.06
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Marquinhos2 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.38
Vinicius5 2 0.13
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.13
Daniel Borges 1 0.06
Куэста Виктор 1 0.06
Угу Мигель 1 0.06
Виктор Жоао II 1 0.06
Kayque 1 0.06
Каррейро Патрик 1 0.06
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 5 1
Эмпереур Алан 3 1
Валдивия Вандерсон 2 1
Alesson Batista 3 0
Гава Рафаэл 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Рейжерс Камило 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Jenison 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 6 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Витиньо Виктор 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Erison 2 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Romildo 1 0
Luis Oyama 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
13%
4
18%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
7
44%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
4. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
5. Атлетико Паранаэнсе 16 8 3 5 20 - 17 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
7. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Сантос 16 5 7 4 20 - 15 22
9. Ботафого Рибейрао 16 6 3 7 17 - 21 21
10. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
12. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
13. Куяба 16 5 4 7 13 - 17 19
14. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
15. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
16. Америка Минейро 15 5 3 7 12 - 17 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
7. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
8. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
9. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
10. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
11. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
12. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
13. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
3. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О Л - Андре Луис бьет в цель!
  • 97'
    Куэста Виктор уходит с поля. Клаус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    94'
    Jefinho получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Daniel Borges получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Пиазон Лукас уходит с поля. Luis Oyama выходит вместо него
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Игор бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Romildo уходит с поля. Chayene выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      25'
      Kelvin Osorio получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Alesson Batista бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Куяба 2:0 Ботафого Рибейрао онлайн

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