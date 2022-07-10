1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаVinicius3
34' Желтая карточкаКарлос Санчес II
45' Желтая карточкаShaylon
49' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
60' Желтая карточкаGuilherme de Aguiar Camacho
60' Желтая карточкаФернандо Луис
72' Желтая карточкаРоналдо
1:0
76' ГолLucas Barbosa
89' Желтая карточкаLucas Barbosa
90' Желтая карточкаHayner
90'+7
Ход матча
19'
34'
45'
46'
60'
72'
74'
76'
1:0
89'
90'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
1
Роналдо
2
Hayner
11
Shaylon
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
-
-
12 Rwan Seco
-
39 Tailson
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ShaylonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
-
14 Энрике АртурЗащитник
-
19 Лео ПерейраЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лима ЛукасНападающий
-
13 Gabriel Noga
-
-
16 Rickson
-
Главный тренер: Jorginho
История личных встреч
Сантос
Атлетико Гойяненсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|6
|0.38
|Баптистао Лео
|4
|0.25
|Vinicius3
|3
|0.19
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.13
|Bryan Angulo
|1
|0.06
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.06
|Lucas Barbosa
|1
|0.06
|Lucas Braga
|1
|0.06
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|4
|0.25
|Diego Churin
|3
|0.19
|Luis Pereira III
|3
|0.19
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.13
|Airton Sousa
|2
|0.13
|Лео Перейра
|1
|0.06
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.06
|Gabriel Baralhas
|1
|0.06
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|7
|0
|Vinicius3
|5
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Angelo Borges
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Hayner
|6
|0
|Лео Перейра
|5
|0
|Luis Pereira III
|5
|0
|Edson III
|4
|0
|Diego Churin
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
32%
76-90
Пропущено
15
20
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
20%
2
10%
1-15
4
27%
4
20%
16-30
3
20%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0
Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Атлетико Минейро
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|4.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|7.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Сантос
|16
|5
|7
|4
|20 - 15
|22
|9.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|10.
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|11.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|12.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|13.
|Куяба
|1:0
|16
|5
|4
|7
|12 - 17
|19
|14.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|15.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|16.
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|17.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|7.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|8.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|9.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|11.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|12.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|13.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|1:0
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|17.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|1:0
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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