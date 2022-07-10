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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сантос
1:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
19' Желтая карточка
Vinicius3
34' Желтая карточка
Карлос Санчес II
45' Желтая карточка
Shaylon
49' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
60' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
60' Желтая карточка
Фернандо Луис
72' Желтая карточка
Роналдо
1:0
76' Гол
Lucas Barbosa
89' Желтая карточка
Lucas Barbosa
90' Желтая карточка
Hayner
90'+7
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
7
Карлос
Санчес
II
92
Баптистао
Лео
30
Lucas
Braga
9
Marcos
Leonardo
1
Роналдо
2
Hayner
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Gabriel
Baralhas
5
Edson
III
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Shaylon
9
Diego
Churin
Сантос
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Атлетико Гойяненсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:0
СA
1:0
СA
1:1
К
3:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 6 0.38
Баптистао Лео 4 0.25
Vinicius3 3 0.19
Rwan Seco 2 (1) 0.13
Bryan Angulo 1 0.06
Габриэль Эдуардо 1 0.06
Lucas Barbosa 1 0.06
Lucas Braga 1 0.06
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Angelo Borges 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Sandry Santos 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 4 0.25
Diego Churin 3 0.19
Luis Pereira III 3 0.19
Marlon Freitas 2 (1) 0.13
Airton Sousa 2 0.13
Лео Перейра 1 0.06
Jefferson de Oliveira4 1 0.06
Gabriel Baralhas 1 0.06
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 7 0
Vinicius3 5 0
Ауро Альваро 3 0
Жуан Пауло 3 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Angelo Borges 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Бруниньо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Майкон Перейра 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Rwan Seco 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Baralhas 7 0
Hayner 6 0
Лео Перейра 5 0
Luis Pereira III 5 0
Edson III 4 0
Diego Churin 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Fernando Edson 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Marlon Freitas 1 0
Фернандо Луис IV 1 0
Rickson 1 0
Jefferson de Oliveira4 1 0
Dudu V1 1 0
Airton Sousa 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
32%
76-90

Пропущено

15
20
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
20%
2
10%
1-15
4
27%
4
20%
16-30
3
20%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0
Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
4. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
5. Атлетико Паранаэнсе 16 8 3 5 20 - 17 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
7. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Сантос 16 5 7 4 20 - 15 22
9. Ботафого Рибейрао 0:1 16 6 3 7 17 - 20 21
10. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
12. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
13. Куяба 1:0 16 5 4 7 12 - 17 19
14. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
15. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
16. Америка Минейро 15 5 3 7 12 - 17 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
7. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
8. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
9. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
10. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
11. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
12. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
13. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 1:0 8 2 4 2 5 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 0:1 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 0:1 9 4 2 3 10 - 11 14
3. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 1:0 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Эйнер получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Rodrigo Fernandez уходит с поля. Винисиус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Lucas Barbosa получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Габриэль Баральхас уходит с поля. Rickson выходит вместо него
  • 86'
    Jefferson уходит с поля. Энрике Артур II выходит вместо него
  • 86'
    Жоржиньо уходит с поля. Лео Перейра выходит вместо него
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Lucas Barbosa бьет в цель!
  • Желтая карточка
    74'
    Edson получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Edson уходит с поля. Lucas Lima выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Роналдо получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Баптистао Лео уходит с поля. Lucas Barbosa выходит вместо него
  • 62'
    Карлос Санчес II уходит с поля. Bruno Felipe выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Гильерме Камачо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Фернандо Луис IV получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Шайлон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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