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Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 52'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
1' Гол
Augusto Lotti
29' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi

Ход матча

1'
Augusto Lotti
1:0
29'
Bruno Felix Bianchi
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.60
4.78
3.03
Все Коэффициенты
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
43
Erik
Ramirez
Атлетико Тукуман
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:0
С
4:1
С
1:2
ТМК
1:3
ТМК
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
0:2
НБ
3:2
ПА
3:3
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.43
Cristian Menendez 1 0.14
Augusto Lotti 1 0.14
Manuel Capasso 1 0.14
Joaquin Pereyra1 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 2 (1) 0.29
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.29
Erik Ramirez 1 0.14
Ramon Sosa 1 0.14
Lautaro Chavez 1 0.14
Карбонеро Йохан 1 0.14
Tomas Muro 1 0.14

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Guillermo Acosta 2 0
Martin Garay 2 0
Ciro Rius 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Cardozo 3 0
Алеман Брайн 2 0
Erik Ramirez 2 0
Leonardo Morales 1 0
Чеккини Эмануэль 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 0:1 7 4 2 1 9 - 4 14
3. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Атлетико Тукуман 1:0 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Уракан 1:2 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
19. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Ланус 2:1 7 2 2 3 6 - 9 8
21. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
22. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
23. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 0:1 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Атлетико Тукуман 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Уракан 1:2 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Ланус 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
18. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
19. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Атлетико Тукуман 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
7. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Химнасия Ла-Плата 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Уракан 1:2 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
16. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Ланус 2:1 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Бруно Бьянчи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Аугусто Лотти бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.60
4.78
3.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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Атлетико Тукуман
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