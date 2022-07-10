0:0
Второй тайм: 51'
0'
Ход матча
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
44
Rubens
29
Аллан
Соуза
93
Жандрей
22
Миранда
Жоао
29
Pablo
Maia
26
Igor
Gomes
88
Patrick
I
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
40 Nathan VI
-
51 Hiago
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Patrick IНападающий
- Запасные игроки
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
-
38 Leo SilvaПолузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
44 Jonas Toro
-
-
23 Eder1
-
-
87 Йонг
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
34 матча
44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.44
|Фернандес Игнасио
|3
|0.19
|Саша Эдуардо
|3
|0.19
|Саварино Джефферсон
|2
|0.13
|Варгас Эдуардо
|1
|0.06
|Jair II
|1
|0.06
|Сарачо Федерико
|1
|0.06
|Savio
|1
|0.06
|Ревер Умберто
|1
|0.06
|Rubens
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (1)
|0.56
|Лусиано Невес
|5 (2)
|0.31
|Patrick I
|2
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.06
|Nikao
|1
|0.06
|Eder1
|1
|0.06
|Rodrigo Nestor
|1
|0.06
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|6
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Рафинья Марсио
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Лусиано Невес
|3
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Patrick I
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Igor Vinicius
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
5
50%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
2
9%
3
15%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
6
38%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|4.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|9.
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|10.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|11.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|12.
|Сантос
|0:0
|16
|4
|8
|4
|19 - 15
|20
|13.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|14.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|17.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|18.
|Куяба
|0:0
|16
|4
|5
|7
|11 - 17
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|0:0
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|6.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|10.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|11.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|12.
|Сантос
|0:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 8
|13
|13.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|0:0
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|17.
|Форталеза
|0:0
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|0:0
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|0:0
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|0:0
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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