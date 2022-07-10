1:0
Второй тайм: 67'
0'
16' Желтая карточкаБруно Фабрисио
35' Желтая карточкаРамуш Рафаэл
1:0
52' Гол в свои воротаМарсело Родиней
Ход матча
16'
35'
46'
52'
1:0
61'
12
Кассио
Рамос
28
Adson
9
Roger
I
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
25 Мендес БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 БироНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Коринтианс
Фламенго
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
33 матча
33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
21.2%
51.5%
9 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|4
|0.25
|Gustavo Mantuan
|3
|0.19
|Adson
|2
|0.13
|Lucas Piton
|1
|0.06
|Рауль Гонсалес
|1
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|Jo Alves II
|1
|0.06
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.06
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5
|0.31
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.13
|Перейра Андреас
|2
|0.13
|Педро Гильерме
|2
|0.13
|Виллиан Арао
|2
|0.13
|Рибейро Эвертон
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Marinho II
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Roger I
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Рамуш Рафаэл
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Marinho II
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Joao Gomes
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
19%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0
Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|5
|2
|27 - 12
|29
|2.
|Коринтианс
|1:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|5.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24 - 17
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|7.
|Сан-Паулу
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Фламенго
|0:1
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|9.
|Ботафого Рибейрао
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|11.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|12.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|13.
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|14.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|16.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|18.
|Куяба
|15
|4
|4
|7
|11 - 17
|16
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|6.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|11.
|Фламенго
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|12.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|14.
|Сантос
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Ботафого Рибейрао
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Фламенго
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Сан-Паулу
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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