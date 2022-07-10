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Бразилия: Серия A

2022
Коринтианс
1:0
Конец матча
Фламенго
0'
16' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
35' Желтая карточка
Рамуш Рафаэл
1:0
52' Гол в свои ворота
Марсело Родиней
75' Желтая карточка
Joao Gomes
81' Желтая карточка
Giovane Nascimento
90' Желтая карточка
Педро Гильерме
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90'+7
12
Кассио
Рамос
2
Рамуш
Рафаэл
34
Рауль
Гонсалес
4
Жил
Карлос
6
Lucas
Piton
24
Кантильо
Виктор
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
11
Жулиано
де
Паула
28
Adson
9
Roger
I
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
15
Бруно
Фабрисио
3
Кайо
Родриго
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
42
Matheus
Franca
29
Viktor
Hugo
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
Коринтианс
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Фламенго

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

33 матча

33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
21.2%
51.5%
9 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 4 0.25
Gustavo Mantuan 3 0.19
Adson 2 0.13
Lucas Piton 1 0.06
Рауль Гонсалес 1 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Паулиньо Жозе 1 0.06
Jo Alves II 1 0.06
Gustavo Mosquito 1 0.06
Fabio Santos IV 1 (1) 0.06
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 0.31
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.13
Перейра Андреас 2 0.13
Педро Гильерме 2 0.13
Виллиан Арао 2 0.13
Рибейро Эвертон 1 0.06
Энрике Бруно 1 0.06
Marinho II 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Исла Маурисио 1 0.06
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Roger I 3 0
Майкон Барберан 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Рамуш Рафаэл 2 0
João Victor6 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Giovane Nascimento 1 0
Robert Barbosa 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Лазаро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
19%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0
Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Атлетико Минейро 0:0 16 7 7 2 24 - 17 28
4. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
5. Атлетико Паранаэнсе 16 8 3 5 20 - 17 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
7. Сан-Паулу 0:0 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Ботафого Рибейрао 0:0 16 6 4 6 17 - 19 22
9. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
10. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
11. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
12. Сантос 0:0 16 4 8 4 19 - 15 20
13. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
14. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
15. Америка Минейро 15 5 3 7 12 - 17 18
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 16 4 6 6 17 - 21 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Куяба 0:0 16 4 5 7 11 - 17 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 0:0 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 8 4 2 2 16 - 8 14
6. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
7. Сан-Паулу 0:0 7 4 2 1 12 - 6 14
8. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
9. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
10. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
11. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
12. Сантос 0:0 9 3 4 2 13 - 8 13
13. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 0:0 8 1 5 2 4 - 5 8
17. Форталеза 0:0 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 0:0 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 0:0 9 4 3 2 10 - 10 15
3. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 0:0 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 0:0 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 0:0 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 8 1 4 3 7 - 13 7
16. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
17. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 0:0 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    97'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Педро Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    81'
    Giovane Nascimento получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Viktor Hugo уходит с поля. Лазаро выходит вместо него
  • 80'
    Адсон уходит с поля. Giovane Nascimento выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Рамуш Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Кайо Родриго уходит с поля. Энрике Густаво выходит вместо него
    • Желтая карточка
      16'
      Бруно Фабрисио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коринтианс 1:0 Фламенго онлайн

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