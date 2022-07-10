0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
3'
1:0
28
Habraao
4
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
17
Jose
Welison
11
Romarinho3
7
Дуду
X
11
Уэсли
Лопес
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
28 HabraaoЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Romarinho3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
-
8 Jussa
-
-
-
-
77 Igor Torres
-
-
25 Alix
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Форталеза
Палмейрас Сан-Паулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.25
|Romarinho3
|2
|0.13
|Robson IV
|2
|0.13
|Moises Vieira
|2
|0.13
|Jose Welison
|2
|0.13
|Эркулес
|1
|0.06
|Habraao
|1
|0.06
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.44
|Гомес Густаво
|6 (1)
|0.38
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.19
|Рафаэл Жозе
|3
|0.19
|Дуду X
|3
|0.19
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.06
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|Данило Ларанжера
|1
|0.06
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|Менино Габриэль
|1
|0.06
|Верон Габриэл
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|5
|1
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Ronald
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Lucas Crispim
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|2
|1
|Гомес Густаво
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
43%
76-90
Забито
15
28
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
20%
4
14%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
3
20%
8
29%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
32%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
7
37%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|2.
|Коринтианс
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|16
|7
|7
|2
|24 - 17
|28
|4.
|Флуминенсе
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|8
|3
|5
|20 - 17
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 19
|22
|9.
|Фламенго
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|10.
|Ред Булл Брагантино
|16
|5
|6
|5
|24 - 20
|21
|11.
|Гойяс
|16
|5
|5
|6
|16 - 19
|20
|12.
|Сантос
|0:0
|16
|4
|8
|4
|19 - 15
|20
|13.
|Коритиба Парана
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|14.
|Аваи
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|15.
|Америка Минейро
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|17.
|Сеара
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|18.
|Куяба
|0:0
|16
|4
|5
|7
|11 - 17
|17
|19.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|20.
|Форталеза
|0:0
|16
|2
|5
|9
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|6.
|Ред Булл Брагантино
|9
|4
|2
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Аваи
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|10.
|Америка Минейро
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|11.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|12.
|Сантос
|0:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 8
|13
|13.
|Гойяс
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|Куяба
|0:0
|8
|1
|5
|2
|4 - 5
|8
|17.
|Форталеза
|0:0
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Куяба
|0:0
|8
|3
|0
|5
|7 - 12
|9
|10.
|Сан-Паулу
|0:0
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|Гойяс
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Сантос
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|18.
|Аваи
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|19.
|Форталеза
|0:0
|7
|1
|0
|6
|9 - 15
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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