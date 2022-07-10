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Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
73' Желтая карточка
Рони III
90'+61
16
Fernando
Miguel
28
Habraao
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
17
Jose
Welison
10
Lucas
Crispim
20
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
21
Moises
Vieira
11
Romarinho3
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
14
Скарпа
Густаво
28
Данило
Ларанжера
7
Дуду
X
8
Рафаэл
Жозе
11
Уэсли
Лопес
10
Рони
III
Форталеза
3-4-1-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Палмейрас Сан-Паулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.25
Robson IV 2 0.13
Romarinho3 2 0.13
Moises Vieira 2 0.13
Эркулес 1 0.06
Jose Welison 1 0.06
Habraao 1 0.06
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.44
Гомес Густаво 6 (1) 0.38
Скарпа Густаво 3 (1) 0.19
Рафаэл Жозе 3 0.19
Дуду X 3 0.19
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.06
Уэсли Лопес 1 0.06
Данило Ларанжера 1 0.06
Мурило Серкейра 1 0.06
Менино Габриэль 1 0.06
Верон Габриэл 0 0
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 5 1
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Ronald 3 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Lucas Crispim 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 2 1
Гомес Густаво 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Роша Маркос 2 0
Рони III 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Мурило Серкейра 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
5
29%
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
3
43%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
20%
4
14%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
3
20%
8
29%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
16%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
32%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
7
37%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 6 2 27 - 12 30
2. Коринтианс 16 8 5 3 18 - 14 29
3. Атлетико Минейро 16 7 7 2 24 - 17 28
4. Флуминенсе 16 8 3 5 22 - 15 27
5. Атлетико Паранаэнсе 16 8 3 5 20 - 17 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
7. Сан-Паулу 16 5 8 3 20 - 16 23
8. Сантос 16 5 7 4 20 - 15 22
9. Ботафого Рибейрао 0:1 16 6 3 7 17 - 20 21
10. Фламенго 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Ред Булл Брагантино 16 5 6 5 24 - 20 21
12. Гойяс 16 5 5 6 16 - 19 20
13. Куяба 1:0 16 5 4 7 12 - 17 19
14. Коритиба Парана 16 5 4 7 20 - 25 19
15. Аваи 16 5 3 8 18 - 27 18
16. Америка Минейро 15 5 3 7 12 - 17 18
17. Сеара 16 3 9 4 16 - 17 18
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 5 7 17 - 22 17
19. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 28 12
20. Форталеза 16 2 5 9 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
4. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
5. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
6. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 2 2 16 - 8 14
7. Америка Минейро 7 4 2 1 9 - 5 14
8. Ред Булл Брагантино 9 4 2 3 15 - 8 14
9. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
10. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
11. Аваи 8 4 2 2 14 - 12 14
12. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
13. Гойяс 8 3 4 1 10 - 8 13
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
15. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 10 - 8 11
16. Куяба 1:0 8 2 4 2 5 - 5 10
17. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
18. Ботафого Рибейрао 0:1 7 2 1 4 7 - 9 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Ботафого Рибейрао 0:1 9 4 2 3 10 - 11 14
3. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
6. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Куяба 1:0 8 3 0 5 7 - 12 9
10. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
11. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Гойяс 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Атлетико Гойяненсе 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
18. Аваи 8 1 1 6 4 - 15 4
19. Форталеза 7 1 0 6 9 - 15 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 82'
    Moises Vieira уходит с поля. Валентин Депьетри выходит вместо него
  • 79'
    Рони III уходит с поля. Gabriel Silva выходит вместо него
  • 79'
    Рафаэл Жозе уходит с поля. Атуэста Эдуард выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Рони III получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Матеус уходит с поля. Hercules выходит вместо него
  • 65'
    Уэсли уходит с поля. Лопес Брено выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Жозе Веилсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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