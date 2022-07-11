  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 14'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
2' Undefined phrase: football_event_
Ling Jie
12' Желтая карточка
Junzhe Zhang

Ход матча

2'
 
Ling Jie
12'
Junzhe Zhang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэбей Форчун
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
5.60
3.70
1.78
Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
32
Хайфэн
Дин
11
Xuchen
Yao
8
Daogang
Yao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
42
Yunan
Gao
7
Tianyuan
Xu
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
39
Guangliang
Huang
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
22
Afrden
Asqer
Хэбей Форчун
4-5-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
5:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:3
С
2:2
С
3:0
С
2:0
К
1:0
С
0:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 5 (1) 0.5
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xuchen Yao 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 2 0.2
Вэй Ши-Хао 1 0.1
Dinghao Yan 1 (1) 0.1
Yang Li3 0 0
Afrden Asqer 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 1
Yu Hou 3 0
Shaocong Wu 1 1
Вэй Ши-Хао 2 0
Rijin Chen 2 0
Hengbo Fan 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Guangliang Huang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 1:0 10 7 2 1 18 - 7 23
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
7. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
8. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
9. Шэньчжэнь 0:0 10 4 2 4 13 - 14 14
10. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
11. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Чанчунь Ятай 0:1 10 2 5 3 12 - 13 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 10 1 1 8 4 - 16 4
17. Хэбей Форчун 0:0 10 1 1 8 5 - 21 4
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 1:0 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Бэйцзин Гоань 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 0:1 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Хэбей Форчун 0:0 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 0:0 5 2 3 0 8 - 6 9
6. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 0:0 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 0 1 4 2 - 11 1
17. Хэбей Форчун 0:0 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хэбей Форчун
    Ничья
    Гуанчжоу Эвергранд
    5.60
    3.70
    1.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хэбей Форчун
    Гуанчжоу Эвергранд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     