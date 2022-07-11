Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
2'
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
32
Хайфэн
Дин
11
Xuchen
Yao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
42
Yunan
Gao
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
22
Afrden
Asqer
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
16 Liu Jing
-
17 Xintao Song
-
24 Yu Zhang
-
25 Wei Liao
-
29 Chenyu Yang
-
31 Hongwei Sun
-
33 Yixuan Yang
-
14 Yunhua Chen
-
37 Xing Jin
-
43 Runnan Liu
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
28 Ling JieНападающий
-
22 Afrden AsqerНападающий
- Запасные игроки
-
32 Shenping Huo
-
-
14 Zili Zhang
-
18 Hengbo Fan
-
-
23 Jiaheng Li
-
26 Long Chen
-
27 Suowei Wei
-
31 Shijie Wang
-
-
36 Minghe Wei
-
38 Rijin Chen
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
История личных встреч
Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|5 (1)
|0.5
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Xuchen Yao
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|2
|0.2
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.1
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.1
|Yang Li3
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wei Zhang2
|1
|1
|Ximing Pan
|2
|0
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|1
|Yu Hou
|3
|0
|Shaocong Wu
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|2
|0
|Rijin Chen
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Guangliang Huang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|10.
|Ухань Цзалл
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая