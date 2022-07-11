Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Гуанчжоу Эвергранд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Dinghao Yan

42' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Матч остановлен

39' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Liyu Yang забивает с правой ноги!

38' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

34' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Tianyuan Xu не смог попасть в створ ударом издали

31' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновлен

27' Jie Ling на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

19' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ren Wei оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Плохо сыграл Браунинг Тайас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Huaze Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Dinghao Yan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Dinghao Yan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Junzhe Zhang получил желтую карточку от судьи

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Afrden Asqer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

9' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

9' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Yang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Гуанчжоу Эвергранд , будет отменен из-за фола.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру