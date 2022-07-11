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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
0:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
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Ling Jie
12' Желтая карточка
Junzhe Zhang
27' Вторая желтая карточка
Junzhe Zhang
0:1
38' Гол
Liyn Yang
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Yang Li3
73' Желтая карточка
Guangliang Huang
90' Красная карточка
Afrden Asqer
90'+5

Ход матча

2'
 
Ling Jie
12'
Junzhe Zhang
 
27'
Junzhe Zhang
 
38'
0:1
Liyn Yang
(Shilong Wang)
46'
Ziye Zhao
Huaze Gao
 
63'
 
Shengxiong Zheng
Ling Jie
71'
 
Yang Li3
73'
 
Guangliang Huang
77'
Wei Liao
Ziye Zhao
 
81'
 
Suowei Wei
Shilong Wang
81'
 
Zili Zhang
Guangliang Huang
89'
Runnan Liu
Xuchen Yao
 
90'
 
Afrden Asqer

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
32
Хайфэн
Дин
11
Xuchen
Yao
8
Daogang
Yao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
42
Yunan
Gao
7
Tianyuan
Xu
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
39
Guangliang
Huang
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
22
Afrden
Asqer
Хэбей Форчун
4-5-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
5:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:3
С
2:2
С
3:0
С
2:0
К
1:0
С
0:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 5 (1) 0.5
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xuchen Yao 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.3
Вэй Ши-Хао 1 0.1
Dinghao Yan 1 (1) 0.1
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 1 1
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Yu Hou 3 0
Shaocong Wu 1 1
Вэй Ши-Хао 2 0
Rijin Chen 2 0
Hengbo Fan 2 0
Guangliang Huang 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
9. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
11. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Чанчунь Ятай 10 2 5 3 14 - 18 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 5 1 2 2 7 - 13 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 93'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 46%, Гуанчжоу Эвергранд: 54%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Вэй Ши-Хао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Ximing Pan. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Wei Liao из команды Хэбей Форчун делает пас партнеру.
  • 92'
    Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 90'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Afrden Asqer оказался удален с поля
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    • Фол, нарушение
      90'
      Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Ren Wei заработал фол
    • 90'
      Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      89'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 89'
      Тактическая замена. Xuchen Yao уходит с поля и его заменяет Runnan Liu
    • Офсайд
      88'
      Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
    • 88'
      Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 88'
      Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
    • 87'
      Zili Zhang пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:1 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

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